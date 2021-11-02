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«غاب الكبير» .. جورج وسوف ينعي صباح فخرى : سوريا حزينة وأنا حزين

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«غاب الكبير» .. جورج وسوف ينعي صباح فخرى : سوريا حزينة وأنا حزين «غاب الكبير» .. جورج وسوف ينعي صباح فخرى : سوريا حزينة وأنا حزين

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نعى المطرب اللبناني جورج وسوف نجم الغناء السوري صباح فخري الذي توفي صباح اليوم لاثلاثاء عن عمر يناهز 88 عاما.

وغرد «وسوف» عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «غاب الكبير ... سوريا حزينة ومتذوقي الفن الأصيل في العالم العربي حزينين وانا حزين. فنك تاريخ، لروحك السلام #صباح_فخري«.

وتوفي الفنان السوري، صباح فخري، اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 88 عامًا.

والفنان الراحل من مواليد حلب 1933 حاصل على وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الممتازة عام 2007 وذلك تقديراً لإنجازاته الكبيرة والمتميزة في خدمة الفن.

صباح فخري واحد من أعلام الغناء العرب، اشتهر في أنحاء الوطن العربي والعالم وفي السجلات العالمية للمطربين كواحد من أهم مطربي الشرق، أقام صباح فخري حفلات غنائية في بلدان عربية وأجنبية كثيرة وطاف العالم وتربّع على عرش فن الغناء والقدود الحلبية.

المصرى اليوم

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