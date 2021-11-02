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اعتداء على موظفي ماكدونالدز يثير استياء السعوديين

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اعتداء على موظفي ماكدونالدز يثير استياء السعوديين اعتداء على موظفي ماكدونالدز يثير استياء السعوديين
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع لمشاجرة وقعت داخل أحد مطاعم الوجبات السريعة في المملكة العربية . وأظهر الفيديو الذي تم توثيقه يوم الخميس الماضي الساعة الثامنة مساء، اعتداء عدد من الأشخاص على موظفي المطعم، حيث قام أحدهم بإسقاط موظف على الأرض وتوجيه لكمات له حتى أغمي عليه.

وقامت مجموعة أخرى بالإمساك بموظف آخر والاعتداء عليه بالضرب، ثم فروا.

واستنكر نشطاء على موقع "تويتر" هذه الواقعة، مطالبين وزارة الداخلية بالتدخل العاجل لاعتقال أولائك الشبان.

يأتي ذلك في الوقت الذي وجه فيه النائب العام بسرعة القبض على المعتدين، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وأكد المصدر على أن النيابة العامة ستتخذ الإجراءات الجزائية بحقهم، وستطالب بحقهم بأشد العقوبات النظامية الرادعة.

من جهتها، كشفت سلسلة مطاعم "ماكدونالدز" السعودية، تفاصيل المضاربة التي وقعت في فرعها الواقع على طريق الرياض مكة.

وقالت الشركة في تغريدة عبر حسابها في "تويتر": "بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول حول ما حصل مؤخراً في أحد فروعنا على طريق الرياض – مكة من اعتداء على مطعمنا وموظفينا، فإننا نود التعبير عن أسفنا الشديد لما حصل ونؤكد أن كافة موظفينا". وأضافت: "غير أن بعضهم أصيب بجروح طفيفة وقد تم اسعافهم فور وقوع الحادثة".


الوطن السعودية

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