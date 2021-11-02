أخبار عاجلة

معاذ الحناوي: مقتنع بقرار رحيلي عن الأهلي.. وغزل المحلة يستحق مركزا متقدما -
«زي النهارده».. كاسباروف أصغر بطل عالم في الشطرنج 9 نوفمبر 1985 -
«زي النهارده».. وفاة الرئيس الفرنسي شارل ديجول 9 نوفمبر 1970 -
كورونا حول العالم: الحالات تتجاوز 250 مليونًا.. واستمرار ارتفاع معدلات الإصابات والوفيات -
الجيزة تشن حملات نظافة في الدقي (صور) -
الجيزة : إزالة 3 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية في العياط (صور) -
الجيزة: حملات لرفع الإشغالات في الهرم والطالبية ومنشأة القناطر (صور) -
الجيزة تحذر من كلبشة السيارات المخالفة -
الجيزة: إزالة مخالفات الفراغ السياحي في العمرانية وتعديات شارع النيل بالبدرشين (صور) -
حسين الشحات: الزمالك يشرف أي لاعب.. وهذه رسالتي لكهربا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بآلية جديدة وشفافية.. اختتام انتخابات عضوية مجلس الجمعيات التعاونية

Print
بآلية جديدة وشفافية.. اختتام انتخابات عضوية مجلس الجمعيات التعاونية بآلية جديدة وشفافية.. اختتام انتخابات عضوية مجلس الجمعيات التعاونية
انطلقت في 13 منطقة من مناطق المملكة المختلفة

بآلية جديدة وشفافية.. اختتام انتخابات عضوية مجلس الجمعيات التعاونية

اختتمت انتخابات عضوية مجلس إدارة مجلس الجمعيات التعاونية بحضور مدير عام الجمعيات التعاونية في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية معن العنقري.

وشهدت العملية الانتخابية التي انطلقت في 13 منطقة من مناطق المملكة المختلفة شفافية كبيرة بعد الآلية التي اعتمدتها الأمانة العامة للمجلس من خلال تخصيص غرفة عمليات خاصة أدارت الانتخابات بكل احترافية.

وكانت انتخابات عضوية مجلس إدارة الجمعيات التعاونية انطلقت عبر عدة مراحل؛ إذ بدأت أولًا بالترويج للعملية الانتخابية من خلال زيارات ميدانية قام بها أعضاء لجنة الانتخابات شهدت لقاءات مع منسوبي الجمعيات التعاونية بمناطق المملكة المختلفة، وتقديم تنوير عن الانتخابات وأهمية المشاركة فيها من أجل استمرار الدور الكبير الذي يقوم به القطاع التعاوني في دعم مسيرة الاقتصاد الوطني، كما أجاب أعضاء لجنة الانتخابات عن جميع الاستفسارات التي طُرحت عليهم خلال اللقاءات المختلفة، خاصة فيما يخصّ معايير الترشح والمستندات المطلوب إرفاقها، بعدها تم تقديم ملفات المرشحين واعتمادها قبل انطلاق العملية الانتخابية.

وبذلت لجنة الانتخابات جهودًا كبيرة من أجل إتاحة الفرصة للجميع بالمشاركة؛ حيث قررت الأمانة العامة لمجلس الجمعيات التعاونية تمديد فترة الترشح لعضوية مجلس إدارة مجلس الجمعيات التعاونية حتى 30 سبتمبر، لإتاحة الفرصة بشكل أكبر لمشاركة أوسع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"تعليم الباحة" يحتفي بذكرى البيعة السابعة لخادم الحرمين الشريفين

"تعليم الباحة" يحتفي بذكرى البيعة السابعة لخادم الحرمين الشريفين

"الأرصاد" ينبِّه مكة والشرقية وجازان: ضباب مع تدنٍّ في مدى الرؤية

"الأرصاد" ينبِّه مكة والشرقية وجازان: ضباب مع تدنٍّ في مدى الرؤية

الأجهزة الأمنية العراقية تحدِّد 3 شخصيات وراء محاولة اغتيال "الكاظمي"

الأجهزة الأمنية العراقية تحدِّد 3 شخصيات وراء محاولة اغتيال "الكاظمي"

"الشمري": ستغير مسار الأحداث.. علاجات كورونا الجديدة إلى أي مدى تنجح؟

"الشمري": ستغير مسار الأحداث.. علاجات كورونا الجديدة إلى أي مدى تنجح؟