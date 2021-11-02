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أهالي أعضاء النيابة الإدارية الجدد أمام وزارة العدل احتفالا بتعيين أبناءهم

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أهالي أعضاء النيابة الإدارية الجدد أمام وزارة العدل احتفالا بتعيين أبناءهم أهالي أعضاء النيابة الإدارية الجدد أمام وزارة العدل احتفالا بتعيين أبناءهم

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شهد محيط مبنى وزارة العدل، الثلاثاء، تواجد المئات من الأهالي ذوي وأقارب أعضاء النيابة الإدارية الجدد الذين حضروا اليوم لأداء اليمين القانونية، بديوان عام الوزارة في لاظوغلي.

وتبادل الأعضاء وذووهم التهاني والتقاط الصور أمام مبنى الوزارة وسط فرحة عارمة سادت بين الجميع.

وتنظم وزارة العدل، حفلًا لأداء أعضاء النيابة الإدارية الجدد اليمين القانونية بمقر الوزارة العدل.

كانت هيئة النيابة الإدارية منذ 7 أيام قد أعلنت عن أداء المعاونين المعينين الجدد اليمين القانونية، وشددت على ضرورة الالتزام بالزي الرسمي ووشاح هيئة النيابة الإدارية، وكذلك الإجراءات الاحترازية ومراعاة التباعد الاجتماعي لمنع انتشار .

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح أصدر قرارًا جمهوريًا بتعيين 359 معاونًا بهيئة النيابة الإدارية من دفعتي 2013 / 2014، وهنأ المستشار عزت أبوزيد رئيس هيئة النيابة الإدارية، المعينين الجدد، متمنيًا لهم التوفيق في أداء رسالتهم السامية لترسيخ قيم العدالة وإرساء سيادة القانون.

المصرى اليوم

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