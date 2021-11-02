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تمويل 520 مشروعا بتكلفة 17 مليون جنيه ضمن مبادرة «حياة كريمة» بالمنوفية

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تمويل 520 مشروعا بتكلفة 17 مليون جنيه ضمن مبادرة «حياة كريمة» بالمنوفية تمويل 520 مشروعا بتكلفة 17 مليون جنيه ضمن مبادرة «حياة كريمة» بالمنوفية

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أعلن إيهاب حجازي، مدير فرع جهاز تنمية المشروعات بالمنوفية، تنظيم دورات تدريبية للسيدات والفتيات بقرى مركزى أشمون والشهداء ضمن «حياة كريمة» للتعريف بالخطوات الأساسية لإقامة مشروعات وأنشطة متنوعة يمكن تنفيذها وكيفية حصولهن على التمويل المناسب، فضلا عن تنظيم دورات تدريبية لتأهيل السيدات من أصحاب المشروعات القائمة تحت عنوان «سيدات الأعمال يمضين قدما» لتأهيلهن وتطوير قدراتهن.

وأشار مدير فرع جهاز تنمية المشروعات إلى تنظيم سلسلة دورات تدريبية لريادة الأعمال لعدد من طلبة الجامعات بمركزى المبادرة الرئاسية تحت عنوان «ابدأ مشروعك»، بهدف تعريف المتدربين على كيفية إقامة المشروعات ووضع خطة لتنفيذ المشروع وإعداد دراسة الجدوى وكذا دراسة السوق وحساب الفجوة التسويقية، موضحاً أن إجمالى ما تم تمويله من مشروعات بكافة القطاعات خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2021 بلغ 520 مشروعا لتوفير 1023 فرصة عمل لأبناء المركزين بتكلفة ما يقرب من 17 مليون جنيه، فضلا عن قيام الجهاز بإصدار 60 ترخيصا مؤقتا لمشروعات جديدة وتوفيق أوضاع 19 مشروعا، وإصدار 170 شهادة تصنيف ومزايا للمشروعات بالقرى المستهدفة من المشروع القومى لـ«حياة كريمة».

وفي مجال الخدمات غير المالية، تم تنظيم عدد من ورش العمل والمؤتمرات للتعريف بالجهاز والخدمات التي تقدم من خلاله والتعرف على المزايا والتسهيلات التي يقدمها قانون تنمية المشروعات الصغيرة رقم 152 لسنة 2020، وأكد «حجازى» على أن جهاز المشروعات يستقبل كافة المواطنين من أبناء المحافظة الراغبين في الإستفادة من مختلف الخدمات التي يقدمها الجهاز سواء في مجال التدريب أو التمويل أو التسويق.

المصرى اليوم

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