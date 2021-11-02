«خطة النواب»: قانون المالية العامة الموحد يعمل على تحسين الوضع المالي والاقتصادي لمصر

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مشروع قانون المالية العامة الموحد، يمثل نقل نوعية في الحوكمة والمحاسبة الحكومية، والتحول نحو موازنات البرامج والآداء.

و أضاف عمر، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب الثلاثاء أثناء مناقشة قانون المالية الموحد: «في 2017 سافرت لجنة الخطة والموازنة إلى باريس للتعرف على طريقة عمل موازنات البرامج والأداء، إلا أنه لم نتمكن من تنفيذ ذلك".

وتابع: «في الفصل التشريعي الماضي لمجلس النواب، نجحنا في تنفيذ موازنات البرامج والأداء، وعلى الرغم من معارضة البعض لهذا النظام، خاصة أنه يعمل على كشف أي تلاعب، إلا أنه في نهاية الفصل التشريعي الماضي للبرلمان، وصلنا إلى 30 وزارة تعمل وفق هذا النظام».

من جهته، أكد النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، أن قانون المالية العامة الموحد، كان لابد منه، لاسيما في ظل التطور التكنولوجي والتحول الرقمي والاتجاه نحو الرقمنة.

وأشار إلى أن هذا التشريع تم بذل جهود كبيرة أثناء مناقشته ليتماشى مع ما نص عليه الدستور، سواء في لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، وكذلك أثناء مناقشته في مجلس الشيوخ.

وأكد سالم أن قانون المالية العامة الموحد يعمل على تحقيق ضبط الأداء المالي وحسن إدراته، فضلا عن تحقيق الشفافية في إعداد الموازنة، وكذلك عند ترحيل الاعتمادات المالية عند عدم استخدامها.

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن مشروع القانون يعمل كذلك على تحقيق أكبر قدر من الرقابة الداخلية بوضع ضوابط لوزارة المالية بعمل الرقابة السابقة، كما يمنح وزارة المالية أيضا حق الضبطية القضائية في حال وجود أي مخالفات. وقال: «مشروع قانون المالية العامة الموحد يعمل بشكل كبير في تحسين الوضع المالي والاقتصادي لمصر».