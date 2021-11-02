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أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، دعم استمرار جهود الحكومة اللبنانية في إعادة الاستقرار وتحقيق التعافي الاقتصادي، والمفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي، وصولا إلى تنظيم الانتخابات النيابية في لبنان.

جاء ذلك خلال لقائه برئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، على هامش مؤتمر الأمم المتحدة بشأن التغير المناخي في مدينة جلاسجو الأسكتلندية (بريطانيا).

ونقل بلينكن الأهمية والعاطفة الخاصة التي يكنها الرئيس الأمريكي جو بايدن، للبنان ولاستقراره وتعافيه، تمهيدا لنهوضه من جديد.

وعرض نجيب ميقاتي مقاربة الحكومة لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي في لبنان، أيضا التحضيرات الحثيثة لإطلاق الخطة الاقتصادية وبدء التواصل مع صندوق النقد الدولي، طالبا دعم الولايات المتحدة لهذا المسار.

وكرر رئيس الحكومة اللبنانية ما كان أبلغه إلى الرئيس بايدن من شكر وتقدير لتعيين اللبنانية الأصل، ابنة مدينة طرابلس، سارة منقارة، مستشارة رئاسية (في البيت الأبيض) خاصة لحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، وفقا لـ«الجديد» اللبنانية.