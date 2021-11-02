«شقيقها أشعل النيران فيها بسبب الميراث».. مصرع فتاة بعد يومين من احتراقها بالدقهلية

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لقيت فتاة بمحافظة الدقهلية، مصرعها، الثلاثاء، متأثرة بجراحها بعدما أشعل شقيقها النيران فيها بسبب خلافهما على الميراث، وتركها داخل الشقة تحترق وأغلق عليها الباب الخارجى للمنزل، وتداول أهالى القرية مقطع فيديو لها وهى تحترق خلف بوابة المنزل ولم يتمكنوا من إنقاذها حتى حضرت الشرطة.

تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارا من مأمور قسم شرطة الكردي بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة، يفيد بنشوب حريق بمنزل بناحية كفر الكردي دائرة القسم ووجود مصابين، وتداول أهالي قرية كفر الكردي مقطع فيديو تظهر فيه المجني عليها، والنار مشتعلة بها، وهي خلف بوابة مدخل العقار ولم يتمكن أحد من إنقاذها حتى حضرت الشرطة.

وانتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين إصابة وداد زكريا محرز محمد عوف، 25 عاما، حاصلة على بكالوريوس تجارة وتعمل بجمعية أهلية خاصة بالكردي، بحروق من الدرجة الثانية بالوجه وفروة الرأس والعنق أعلى الصدر والكتف الأيمن والذراع الأيسر، وتم عمل الإسعافات اللازمة لها بمستشفى ميت سلسيل وتم تحويلها إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة ولقيت مصرعها بعد يومين من الحادث متأثرة بجراحها.

كما تبين أن الحريق بمنزل المرحوم زكريا محرز محمد عوف وبالمعاينة والمنزل مكون من 3 طوابق على مساحة 150 م2 تقريبا، وأن الحريق نشب بشقة بالدور الثالث مكون من غرفتين نوم وصالة وحمام ومطبخ، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده بمعرفة الحماية المدنية كما تبين احتراق محتويات الشقة بالكامل.

وبسؤال المجنى عليها قبل وفاتها، قررت قيام شقيقها محمد، 42 عاما، حاصل على دبلوم تجارة ومقيم ذات العنوان، بسكب بنزين عليها من جركن بلاستيكي كان بحوزته ثم إشعال النار بها باستخدام قداحة «ولاعة» وذلك لوجود خلافات بينهما بسبب الميراث.

وبتقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وبسؤاله اعترف بارتكاب الواقعة، وعلل فعلته بوجود خلاف كبيرة بينه وبين شقيقته على الميراث وتقسيم المنزل، وبإرشاده تم ضبط الجركن البلاستيكي المستخدم وكذا الولاعة المستخدمة.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامة والتي قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات والتجديد له في الميعاد القانوني.