الكرملين: بلادنا ملتزمة بإيفاء العقود المبرمة بشأن الغاز

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أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديميتري بيسكوف، إيفاء بلاده بالتزاماتها تجاه أوروبا فيما يتعلق بعقود الغاز المبرمة، وفقا لتوجيهات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لشركة «غازبروم» بزيادة ضخ الغاز إلى منشآت التخزين الأوروبية بعد 8 نوفمبر الجاري سارية المفعول.

كان بوتين قد أوعز إلى شركة «غازبروم» الروسية ببدء العمل على زيادة كميات الغاز في منشآت تخزينه الأرضية في أوروبا، التي تواجه نقصا في مادة الغاز.

وارتفعت أسعار الغاز في أوروبا، اليوم الثلاثاء، إلى مستوى 830 دولارا لكل ألف متر مكعب من الغاز، وفقا لـ «نوفوستي».