مخاوف من انزلاق البلقان في حرب جديدة.. تقرير أمام الأمم المتحدة يحذر من تمزق البوسنة

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حذر مسؤول دولي كبير من خطر تمزق البوسنة، قائلا إن الانفصاليين الصرب سيقومون ببناء جيشهم الخاص مما يهدد بعودة الصراع في منطقة البلقان.

وأكد المسؤول الدولي، المندوب السامي للبوسنة والهرسك كرستيان شميدت، في تقرير قدمه للأمم المتحدة واطلعت عليه صحيفة الجارديان البريطانية، أنه إذا نفذ الانفصاليون الصرب تهديدهم بإعادة إنشاء جيشهم، وانقسام القوات المسلحة الوطنية إلى قسمين، فإن الضرورة سوف تقتضى إرسال المزيد من قوات حفظ السلام الدولية مرة ثانية كي تحول دون الانزلاق في حرب جديدة.

وحذر شميدت، وهو وزير سابق بالحكومة الألمانية، في تقريره الأول منذ تولي منصبه الجديد في أغسطس الماضي من مواجهة البوسنة لما أسماه بـ«أكبر تهديد وجودي» في فترة ما بعد الحرب.

وقال تقرير لصحيفة الجارديان اليوم إن زعيم صرب البوسنة، ميلوراد دوديك، يهدد بسحب المؤسسات على مستوى الدولة والتي تشمل الجيش الوطني الذي تم بناؤه بمساعدات دولية على مدى اربع القرن الماضي، وإعادة إنشاء قوة صربية.

وأشار التقرير إلى أن دوديك أكد في 14 أكتوبر الماضي أنه سيرغم الجيش البوسني على الانسحاب من النصف الصربي بالبوسنة، وذلك من خلال محاصرة الثكنات العسكرية، وأنه إذا حاول الغرب التدخل عسكريا، فإنه لديه أصدقاء وعدوا بدعم قضية الصرب، في إشارة مفترضة إلى صربيا وروسيا.

وقامت شرطة صرب البوسنة بتنفيذ تدريبات لـ«مكافحة الإرهاب» الشهر الماضي على جبل جاهورينا، والتي شهدت قيام القوات الصربية بقصف العاصمة البوسنية سراييفو خلال الحصار الذي استمر من 1992-1995، وهو ما علق عليه شميدت في التقرير بقوله إن ذلك يعد بمثابة انفصال دون الإعلان عنه.

وسلم شميدت التقرير لأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، والذي أكد فيه أن تحركات «دوديك» لا تعرض سلام واستقرار البلاد للخطر فحسب، بل المنطقة كلها، محذرا من عدم الرد من جانب المجتمع الدولي، ما يؤدي إلى إبطال اتفاقية دايتون للسلام نفسها.

ورجح المسؤول وقوع مصادمات بين مؤسسات إنفاذ القانون الوطني البوسني والشرطة صرب البوسنة.

في عام 1995، أنهى ما عرف آنذاك بــ«اتفاقيات دايتون» حرب البوسنة الدموية، وبعد 26 عامًا، ما زالت النزاعات المفتوحة تهدد بأن تؤدي إلى مواجهة جديدة وتفكك دولة البلقان الهشة.