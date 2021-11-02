أحمد ناجي يتوقع نتيجة كبيرة في القمة.. ويقدم نصيحة لموسيماني

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توقع أحمد ناجى مدرب حراس مرمى فريق سموحة نتيجة كبيرة في لقاء القمة بين الأهلى والزمالك التي ستقام الجمعة بالجولة الثالثة لبطولة الدورى الممتاز.

وأَضاف في تصريحات إذاعية: أرى أن اللقاء سوف يشهد نتيجة كبيرة وكمًا كبيرًا من الأهداف، في ظل قوة الفريقين من الناحية الهجومية من حيث صناعة الفرص أو التسجيل.

وواصل: أنصح بمشاركة الحارس محمد الشناوي في التشكيل الأساسي بشرط أن يكون جاهزًا بنسبة 100% لخوض المواجهة.

واختتم: أطالب بيستو موسيماني بتحديد اسم الحارس الذي سيشارك في لقاء القمة مبكرا وعدم الانتظار لوقت اللقاء، لتجنب وضع أي ضغط على الحارس على لطفي قبل اللقاء.

وقال ناجي: بطولة الدوري هذا الموسم قوية والمنافسة شرسة من جانب جميع الأندية، لم أتوقع ما حدث في لقاء الجولة الأولى أمام الاتحاد السكندري بعد تقدمنا بنتيجة (3/0) قبل أن يتعادل المنافس.

وأضاف: مجلس إدارة سموحة الجديد برئاسة وليد عرفات قرر دعم ومساندة اللاعبين من خلال التأكيد على استمرار الجهاز وصرف جميع المستحقات الخاصة بالفريق في الموعد المحدد، بعدما ساد القلق عقب رحيل فرج عامر (الرئيس السابق).