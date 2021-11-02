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حسين السمري يكشف تطورات تنقية العضويات في وموعد الانتخابات

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حسين السمري يكشف تطورات تنقية العضويات في الزمالك وموعد الانتخابات حسين السمري يكشف تطورات تنقية العضويات في وموعد الانتخابات

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كشف حسين السمري المدير التنفيذي لنادي آخر التطورات على صعيد ملف تنقية العضويات في النادي والتي تسببت في تأجيل انتخابات الزمالك في الفترة الماضية.

وكنت لجنة من وزارة الشباب والرياضة قد تواجدت في النادي من أجل بحث العضويات ملف الخلاف في النادي والتي يتردد كلام عن عدم قانونيتها.

وقال حسين السمري في تصريحات إذاعية: بالنسبة لتنقية العضويات النادي طلب لجنة من المديرية لتواجد حيادية في عملية التنقية.

وتابع السمري : اللجنة حضرت بالفعل للنادي وانتهى عملها من حوالي 10 أيام، في خلال أسبوع سيكون هناك اجتماع بين اللجنة ونادي الزمالك لمراجعة الكشوفات للتأكد من صحة البيانات، وذلك من أجل حماية العملية الانتخابية.

وعن موعد الانتخابات أضاف: الأمور غير واضحة، والمادة 16 التي تم تعديل جزء بها، تنص على مد الانتخابات من 31 أكتوبر حتى 31 ديسمبر، وبالتالي نحن أمامنا شهرين، بعد الحصول على تأكيد من الجهة الإدارية، وتاريخ الانتخابات غير محدد حتى الآن.

المصرى اليوم

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