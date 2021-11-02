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"الأخضر" الأولمبي يتأهل لنهائيات كأس آسيا.. بثلاثية بنغلادش

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"الأخضر" الأولمبي يتأهل لنهائيات كأس آسيا.. بثلاثية بنغلادش "الأخضر" الأولمبي يتأهل لنهائيات كأس آسيا.. بثلاثية بنغلادش

تأهّل السعودي الأولمبي إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عامًا لكرة القدم، بعد تغلبه على نظيره منتخب بنغلاديش بثلاثة أهداف دون رد، اليوم الثلاثاء، على ملعب نادي بونيودكور في العاصمة الأوزبكية طشقند، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة في تصفيات كأس آسيا تحت 23 عاماً في أوزبكستان.

سجل ثلاثية الأخضر الأولمبي كل من: سعود عبدالحميد، وزياد الجهني، وأيمن يحيى بالدقائق (16 و19 و70) على التوالي.

ويتصدّر منتخب الكويت ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من مباراتين مقابل 3 نقاط للمنتخب السعودي، في حين بقي رصيد بنغلادش خالياً من النقاط بعد عدم احتساب نتائج أوزبكستان مستضيفة البطولة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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