أخبار عاجلة

معاذ الحناوي: مقتنع بقرار رحيلي عن الأهلي.. وغزل المحلة يستحق مركزا متقدما -
«زي النهارده».. كاسباروف أصغر بطل عالم في الشطرنج 9 نوفمبر 1985 -
«زي النهارده».. وفاة الرئيس الفرنسي شارل ديجول 9 نوفمبر 1970 -
كورونا حول العالم: الحالات تتجاوز 250 مليونًا.. واستمرار ارتفاع معدلات الإصابات والوفيات -
الجيزة تشن حملات نظافة في الدقي (صور) -
الجيزة : إزالة 3 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية في العياط (صور) -
الجيزة: حملات لرفع الإشغالات في الهرم والطالبية ومنشأة القناطر (صور) -
الجيزة تحذر من كلبشة السيارات المخالفة -
الجيزة: إزالة مخالفات الفراغ السياحي في العمرانية وتعديات شارع النيل بالبدرشين (صور) -
حسين الشحات: الزمالك يشرف أي لاعب.. وهذه رسالتي لكهربا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تفتيش عشوائي على الشاحنات والحافلات بـ"طرق الخرمة"

Print
تفتيش عشوائي على الشاحنات والحافلات بـ"طرق الخرمة" تفتيش عشوائي على الشاحنات والحافلات بـ"طرق الخرمة"
نفّذته اللجنة المعنية ميدانيًا حرصًا على ضمان الأمن والسلامة

تفتيش عشوائي على الشاحنات والحافلات بـ

باشرت لجنة التفتيش العشوائي على الشاحنات والحافلات على الطرق الخارجية بمحافظة الخرمة، أعمالها الميدانية، اليوم الثلاثاء.

ونفّذت اللجنة أعمالها الميدانية، اليوم، بإشراف ميداني مباشر من قبل مدير مرور محافظة الخرمة الرائد محمد بن خالد الحمياني.

وتم الفحص العشوائي الميداني لعمر الشاحنات، ومدى سلامة المقطورات، والمستندات النظامية، وتم إجراء فحص السموم والكحول عشوائيًا لقائدي تلك الشاحنات.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية بخصوص تشكيل اللجان في جميع أنحاء المملكة بشأن الحلول الاستراتيجية لحوادث الشاحنات والحافلات، ومتابعة نشاط النقل العام من قبل الجهات الرقابية لضمان الأمن والسلامة.

وضمَّت اللجنة في محافظة الخرمة ممثلين عن جهات عدة، على رأسها شعبة المرور ومركز أمن الطرق ووزارة النقل والخدمات اللوجستية ومستشفى الخرمة.

وتواصل اللجنة أعمالها خلال الأيام القادمة عند نقاط الضبط الأمني وعلى الطرق العامة المحيطة بالمحافظة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"تعليم الباحة" يحتفي بذكرى البيعة السابعة لخادم الحرمين الشريفين

"تعليم الباحة" يحتفي بذكرى البيعة السابعة لخادم الحرمين الشريفين

"الأرصاد" ينبِّه مكة والشرقية وجازان: ضباب مع تدنٍّ في مدى الرؤية

"الأرصاد" ينبِّه مكة والشرقية وجازان: ضباب مع تدنٍّ في مدى الرؤية

الأجهزة الأمنية العراقية تحدِّد 3 شخصيات وراء محاولة اغتيال "الكاظمي"

الأجهزة الأمنية العراقية تحدِّد 3 شخصيات وراء محاولة اغتيال "الكاظمي"

"الشمري": ستغير مسار الأحداث.. علاجات كورونا الجديدة إلى أي مدى تنجح؟

"الشمري": ستغير مسار الأحداث.. علاجات كورونا الجديدة إلى أي مدى تنجح؟