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اصطدام أعقبه انقلاب.. وفاة وثلاث إصابات في حادث لطلاب مدرسة بالباحة

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اصطدام أعقبه انقلاب.. وفاة وثلاث إصابات في حادث لطلاب مدرسة بالباحة اصطدام أعقبه انقلاب.. وفاة وثلاث إصابات في حادث لطلاب مدرسة بالباحة
إصابتان خطيرتان وأخرى متوسطة تم نقلهم إلى مستشفى الملك فهد لتلقّي العلاج

اصطدام أعقبه انقلاب.. وفاة وثلاث إصابات في حادث لطلاب مدرسة بالباحة

باشرت الفرق الإسعافية ودوريات المرور والدفاع المدني بالباحة، قبل قليل، حادث انقلاب نتج عنه أربع إصابات، وبحسب معلومات "سبق"، فإن الحادث وقع لطلاب مدرسة نتج عنه وفاة أحدهم بعد الارتطام بعمود إنارة وانقلاب المركبة.

وصرح المتحدث الرسمى لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني لـ"سبق" قائلاً: وقع حادث اصطدام بعمود وانقلاب بمعشوقه.

وأضاف أن غرفة العمليات تلقّت بلاغاً على الرقم الموحد 997 في تمام الساعة 12:50 بعد ظهر اليوم الثلاثاء عن وقوع حادث تصادم بالناصف بمعشوقه.

وأردف "الزهراني": تم توجيه ثلاث فرق إسعافية من الهلال الأحمر للموقع، وعند وصولهم ومسح الموقع اتضح وجود أربع إصابات، وتم التدخل والتعامل معهم إسعافياً، واتضح وجود إصابتين خطيرتين وإصابة متوسطة، وتم نقله إلى مستشفى الملك فهد بالباحة؛ لتلقّي العلاج اللازم، ووقوع حالة وفاة بالموقع، سائلاً الله للمصابين الشفاء العاجل والرحمة والمغفرة للمتوفى.

كما كشف عن ووقوع حادث آخر في تمام 13:03 بإشارة المعارض ببني سار، وتم توجيه فرقة إسعافية للموقع، وعند وصول الفرقة اتضح وجود إصابة تم التعامل معها إسعافياً، وصُنّفت إصابته بالخطيرة، وتم نقله لمستشفى الملك فهد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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