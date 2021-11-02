تدريبات لأسطول البحر الأسود الروسي على تدمير أهداف معادية.. ووضع «ماونت ويتني» الأمريكية تحت المراقبة

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شاركت قوات تابعة للبحرية الروسية في البحر الأسود، الثلاثاء، في تدريبات على تدمير أهداف معادية وسط انزعاج روسي من وجود سفينتين حربيتين أمريكيتين في المنطقة.

وأعلن أسطول البحر الأسود أن سفنه تدربت على تدمير أهداف معادية وإن نظم الدفاع الجوي كانت على أهبة الاستعداد في قواعدها في نوفوروسيسك وفي شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا إليها، بحسب وكالة انترفاكس الروسية.

كانت روسيا قد حذرت الدول الغربية من قبل من إرسال سفنها الحربية إلى البحر الأسود والاقتراب من ساحل شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في 2014 والمعترف على المستوى الدولي بأنها جزء من أوكرانيا.

وأوضح الرئيس فلاديمير بوتين أن القوات الروسية ستراقب سفينة القيادة الأمريكية «ماونت ويتني» بالنظارات المكبرة أو بالأدوات الدقيقة لنظمها الدفاعية، وشكا من نشاط حلف شمال الأطلسي قرب الحدود الروسية.

في حين قالت البحرية الأمريكية إن السفينة «ماونت ويتني» وصلت إلى أسطنبول وأنها ستنضم قريبا لسفن أخرى في البحر الأسود.

ورفض الكرملين، اليوم، تقريرا إعلاميا أمريكيا عن حشد عسكري روسي قرب أوكرانيا ووصفه بأنه «زائف وذو قيمة متدنية»، وذلك رغم أنه قال إن تحريك القوات على الأراضي الروسية أمر يرجع إلى موسكو، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

وأكد موقع بوليتيكو الإخباري أن صور الأقمار الصناعية الملتقطة يوم الاثنين أكدت تقارير حديثة أن روسيا تحشد قوات وعتادا عسكريا من جديد على الحدود مع أوكرانيا، وذلك بعد حشد كبير خلال فصل الربيع.

في سياق متصل، نشر كاتب العمود العسكري في مجلة فوربس الأمريكية الأسبوعية، ديفيد إكس، أفاد فيه بأن القاذفات الاستراتيجية للقوات الجوية الأمريكية B-1B Lancer، على الرغم من عمرها البالغ 40 عاما، يمكنها التعامل بسرعة وفاعلية مع مجموعة السفن الروسية، متكهنا بمصير للأسطول في البلطيق لا يحسد عليه، وهو ما علق عليه الخبير العسكري الروسي أليكسي ليونكوف الانتباه بالقول إن قاذفة B-1B Lancer نموذج قديم، حتى وفق معايير خبراء الجيش الأمريكي.

وأضاف ليونكوف: «من أجل تحويل أساطيل البحر الأسود والبلطيق الروسية إلى أهداف للرماية، يحتاج الأمريكيون إلى استخدام عدد كبير من حاملات الطائرات، أكبر بعدة مرات من قدرات دفاعنا الجوي. هذا ما يمارسونه في سياق تمارينهم. لكن حتى الآن توصلوا إلى استنتاج مفاده أنهم لن يتمكنوا من تدمير نظام الدفاع الجوي الروسي».