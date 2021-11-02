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مسار للدراجات، مقاعد خشبية، اضاءات مختلفة تحطيها نباتات وزهور مختلفة، وحولها اشجار نخيل ، تمثال منحوت من المعدن علي شكل سيدة تجلس يجري بين يديها المياة وممشي للمواطنين ولافتات تعريفية عليها (ممشي اهل مصر) تلك هو مشهد كورنيش النيل الجديد بالمنطقة الموجودة بين كوبري امبابة حتي كوبري ١٥ مايو بالقاهرة الذي تستمر به الاعمال الانشائية الاخيرة استعدادا للافتتاح الرسمي في اول يناير ٢٠٢٢.

المصري اليوم زارت الممشي قبل حفل الافتتاح،للوقوف علي حجم الأعمال التي تم تنفيذها خلال المرحلة الأولي.

الممشي يتكون من مستويين الاول المستوي الموازي للشارع والثاني هو المستوي الثاني والاقرب للنيل ومن المتوقع يتم طرحه للشركات المتخصصه في تشغيل المطاعم والكافيهات، بالممشي مناطق مخصصه لصف العجل، ومناطق مخصصة للسيارات بجانب مظلات متعدده خاصة في المناطق المطلة عليه النيل.، ويستقبل الزوار تمثال معدني لسيدة يسير النيل من بين يديها.

اوضح احد العاملين طلب عدم ذكر اسمه ان الممشي سيتم افتتاحه بشكل مجاني للجمهور ولكن حاليا ممنوع التواجد حول الممشي الا في المنطقة المخصصه لسير العجل فقط لحين الافتتاح الرسمي.

المرحلة الاولي من الممشي تمتد بطول 1.8 كم والمطلة على منطقة الفنادق والتي تقع بين كوبري امبابة وكوبري 15 مايو.

وتضم المرحلة الاولي من ممشي علوي بعرض 4.5 متر، وأخر سفلى بعرض 6.5 متر ومساحة اجمالية 7,066 متر مربع، تحتوي على 90 محل ومطعم وكافتيريا، مسرح مفتوح بمساحة 434 متر مربع، به 3 مدرجات بأجمالي طول 315 متر مربع ويتسع لـ 1,240 زائرا، كما يضم 300 كشك لأنشطة خدمية وتجارية أجنبية وعربية، و3 دورات مياه.

ووتتولي شركة سيتي ايدج المطور الوطني االاعمال التنفيذية لتطوير الممشي، وهيئة المجتمعات العمرانية وذلك بتكلفة بلغت 580 مليون جنيه، كما تم اسناد اعمال الإدارة والتشغيل لاحد شركات القطاع الخاص.

واكدت الشركة المنفذة ان الممشي مفتوح امام المواطنين بدون اي رسوم دخول باعتباره متنفسا للمواطنين في القاهرة ضمن خطة التطوير.

الجدير بالذكر ان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماعاً، أمس الأول ؛ لمتابعة الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات من بينها مشروع ممشى أهل مصر.

وأعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء عن الانتهاء من أعمال تنفيذ المرحلة الأولى، والتى تمتد من كوبرى 15 مايو حتى كوبرى إمبابة، بطول 1.8 كم، وتتضمن ممشى أفراد متدرج المناسيب على طول الكورنيش بطول 4.7 كم، بمتوسط عرض للممشى العلوى 4.5 م، ومتوسط عرض للممشى السفلى 6.5 م، إلى جانب اقامة عدد 19 مبنى، تشمل 5 مطاعم، و5 كافيتريات، و56 محلا تجاريا، و3 جراجات بسعة إجمالية 180 سيارة، فضلاً عن عدد 3 مدرجات بإجمالي أطوال 315 م، بسعة 1240 فردا، ومسرح بمساحة 275 م2 سعة 772 فردا، وكذا أعمال التنسيق، والنوافير.

اما المرحلة الثانية فهي بإجمالى أطوال 3.2 كم، فى المسافة من كوبرى قصر النيل إلى كوبرى أكتوبر بطول 0.8 كم، ومن كوبرى أكتوبر إلى كوبرى 15 مايو بطول1.1 كم، ومن كوبرى إمبابة إلى كوبرى الساحل بطول 1,3 كم، حيث تشتمل على ممشى أفراد متدرج المناسيب على طول الكورنيش بطول6.1 كم بمتوسط عرض للممشى العلوى 4.5م، ومتوسط عرض للممشى السفلى 6.5 م، إلى جانب اقامة عدد 20 مبنى بها مطعم عائم، و3 كافيتريات، و63 محلا تجاريا، و 8 مبانى خدمات، فضلا عن 15 مدرجا بإجمالي مساحة 750م2، سعة 2999 فردا، ومسرح بإجمالى مساحة 425 م2، بسعة إجمالية 900 فرد، وكذا ما يتعلق بأعمال تنسيق الموقع، والتراسات، والنوافير المائية.

أما المرحلة الثالثة من مشروع ممشى أهل مصر، ونسب تنفيذ مكوناتها، التى تمتد بطول 3 كم تتكون من قطاعين، القطاع الشمالى من كوبرى "تحيا مصر" حتى كوبرى الساحل بطول 1.9 كم ويتكون من 8 مبان للخدمات، ومنطقة الكافيتريا المفتوحة، وإدارة الممشى، ومطعمين، وإدارة محطة الأتوبيس النهرى، والإسعاف النهرى، والمحلات التجارية، ومبنى الكافيتريا، وعدد 4 مراسى مراكب شراعية متوسطة، ومرسى تاكسى النيل، وممشى أفراد/ دراجات بطول 1900م، ومنطقة ألعاب أطفال، فيما يمتد القطاع الجنوبى من كوبرى قصر النيل إلى كوبرى الميريديان بطول 1.1 كم.

والمرحلة الرابعة من مراحل تنفيذ مشروع ممشى أهل مصر، والتى تم البدء فى تنفيذها بجزيرة الزمالك، من خلال تطوير ممشى كورنيش النيل عن طريق إنشاء مسار مواز لكورنيش النيل بإجمالى أطوال 8.450 كم بمحيط جزيرة الزمالك.