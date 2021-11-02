التغيير يبدأ في «فورمولا 1».. البداية بالسباقات القصيرة

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قال روس براون رئيس بطولة العالم لسباقات سيارات «فورمولا1»، إنه تم التوصل لاتفاق يقضي بمضاعفة عدد السباقات القصيرة لتصل إلى ستة في الموسم المقبل.

وظهر الشكل الجديد للتجارب الرسمية لسباقات الجائزة الكبرى، للمرة الأولى من خلال سباق جائزة بريطانيا الكبرى على مضمار سيلفرستون، وبلغت مدته ثلث مسافة السباقات الاعتيادية.

ويشهد سباق جائزة البرازيل الكبرى هذا الشهر الجولة الثالثة الأخيرة من السباقات القصيرة في الموسم الحالي، بعد أن استضاف مضمار مونزا الإيطالي السباق الثاني في سبتمبر الماضي.

واعترف براون، 66 عاما، بأن الجماهير العاشقة لفورمولا، لم تقتنع بالتغيير الذي طرأ على بطولة العالم، حيث يقام السباق القصير يوم السبت وسيحل مكان التجارب الرسمية التأهيلية، وستحسم نتائجه مراكز انطلاق السائقين في سباق يوم الأحد.

وأشار براون إلى إمكانية تعديل نظام النقاط الخاص بالبطولة في المستقبل، حيث أنه في الوقت الحالي يصعد فقط أول ثلاثة سائقين خلال سباقات الجائزة الكبرى إلى منصة التتويج.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن براون قوله: «لدينا اتفاق مبدئي مع الفرق بشأن إمكانية تنظيم ستة سباقات قصيرة في العام المقبل»، الذي سيشهد 23 سباق جائزة كبرى للمرة الأولى.

وأضاف: «نرى ضرورة إتخاذ بعض الخطوات التدريجية للعام المقبل، لكن ليس خطوات راديكالية وذلك نظرا لأن ذلك سيتزامن مع الجيل الجديد للسيارات وعلينا أن نرى أثر ذلك».

وتابع: «لذا سنتعامل بتحفظ مع موسم 2022 ولكن بشكل إيجابي بشأن الفكرة، ونشعر برضا شديد لأن فورمولا1- كان لديها القدر الكاف من الشجاعة لتجربة مفهوم بديل في ثلاثة سباقات لمعرفة كيف سيسير الأمر».

وتابع: «نريد أن تكون النقاط التي يتم احتسابها كبيرة بما يكفي لكي تستحق المنافسة عليها، وحتى تستمر الرغبة لدى السائقين أصحاب المراكز الدنيا في المنافسة عليها».

وختم براون بالقول: «سنناقش ذلك مع الفرق والاتحاد الدولي لسباقات السيارات».