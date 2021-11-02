مصرع شخص صدمه قطار بالقناطر الخيرية

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لقى شخص مصرعه صدمه أحد القطارات أثناء عبوره شريط السكة الحديد من أحد المناطق غير المخصصة لعبور المشاة، على خط قليوب- القناطر الخيرية وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى القناطر الخيرية والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية بورود بلاغ من عمليات النجدة باصطدام أحد القطارات بشخص ووفاته قبل محطة سكك حديد القناطر الخيرية دائرة المركز.

انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين اصطاد قطار طنطا القاهرة رقم 124 بشخص مجهول الهوية في العقد الثالث من العمر طوله 170 سم أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة، ما أدى إلى وفاته متأثرا بإصابته بكسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى القناطر الخيرية تحت تصرف النيابة وتحرر محضر بالواقعة.