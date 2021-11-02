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«القباج» تناقش مشروع قانون حقوق المسنين لتقديم الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية

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«القباج» تناقش مشروع قانون حقوق المسنين لتقديم الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية «القباج» تناقش مشروع قانون حقوق المسنين لتقديم الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية

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أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن المسنين طاقة كبيرة لها خبرات متراكمة يجب الاستفادة منها، ولا يجوز التعامل معهم على أنهم مرضي أو انتهت رحلة عملهم بمجرد بلوغهم سن التقاعد، مشيرة إلى أن بها ما يقرب من ٧ ملايين مسن بنسبة ٧.١٪؜ من إجمالي السكان، ويبلغ عدد المسنين المشتغلين ١.١ مليون مسن يعملون رغم بلوغهم سن التقاعد.

وأضافت القباج خلال مشاركتها في مناقشات لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبدالهادى القصبى، بشأن أول مشروع قانون لحقوق المسنين الذي تم إعداده اتساقاً مع مواد الدستور المصري 2014، والذي قدمته بحضور ممثلي وزارات التربية والتعليم والداخلية والصحة والاتصالات والسياحة والعدل والمالية والتخطيط والثقافة والطيران المدني والشباب والرياضة والتنمية المحلية وممثل عن البنك المركزي، وقد قامت وزيرة التضامن الاجتماعي مسودة القانون مع السادة الوزارات والجهات الشريكة قبل عرضه على مجلس الوزراء في شهر أغسطس 2021، أن مشروع القانون يعمل على توفير الحماية الاجتماعية، والحق في الرعاية الاجتماعية سواء الأسرية أو المؤسسية، والخدمات الصحية والتأهيلية الجيدة، والرعاية النفسية، وممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية، بالإضافة إلى الحق في الحماية القانونية والقضائية، والحق في المشاركة في الحياة العامة وفي الحياة السياسية.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الدولة تعمل على تهيئة الظروف المناسبة للمسنين لتوفير الحياة الكريمة لهم والعمل عل توفير مصدر لتوفير الموارد اللازمة للوفاء بالخدمات اللازمة، ولذلك أشارت إحدى مواد القانون إلى التخطيط لإنشاء صندوق لحماية ورعاية المسنين وبصفة خاصة من هم أولى بالرعاية، كما سيعمل القانون على توفير خط ساخن للابلاغ عن أية مخاطر تهدد أمن وسلامة وكرامة المسنين، فضلا عن إصدار بطاقة خدمات متكاملة للمسنين تضمن أحقية حاملها في الحصول على كافة الخدمات المقدمة له.

المصرى اليوم

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