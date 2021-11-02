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11 فيلمًا شاركت في مهرجان الجونة تترشح لأوسكار أفضل فيلم دولي

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11 فيلمًا شاركت في مهرجان الجونة تترشح لأوسكار أفضل فيلم دولي 11 فيلمًا شاركت في مهرجان الجونة تترشح لأوسكار أفضل فيلم دولي

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يواصل مهرجان الجونة السينمائي الاحتفال بالأفلام التي عرضت به أو شاركت في منصته الإنتاجية وهي تحقق المزيد من النجاحات والتقدير في جميع أنحاء العالم.

هذا العام، اختير 11 فيلمًا عرضت في المهرجان لتمثيل بلدانهم في فئة أفضل فيلم دولي لجوائز الأكاديمية (الأوسكار) الـ94.

ومن المقرر الإعلان عن القائمة القصيرة التي تضم 15 مرشحًا في 21 ديسمبر2021، بينما سيتم الإعلان عن المرشحين الخمسة النهائيين في 8 فبراير 2022.

ومن ، ترشح فيلم «سعاد» لآيتن أمين، الذي شارك سابقًا كفيلم في مرحلة ما بعد الإنتاج في الدورة الثانية لمنصة الجونة السينمائية.

ومن العالم العربي أيضًا، ترشح فيلم «علي صوتك» للمخرج المغربي نبيل عيوش، الذي عُرض في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة في الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي. من مسابقة الأفلام الروائية الطويلة في الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي، اختير الفيلم البلجيكي «ملعب» للاورا فونديل، وهو الفيلم الذي فازت ممثلته مايا فاندربيك بجائزة نجمة الجونة لأفضل ممثلة.

كما تم اختيار «مبنى أبيض» لكافيس نانج لتمثيل كمبوديا، وفيلم ناتالي ألفاريز ميسين «كلارا سولا» لتمثيل كوستاريكا، و«أسوأ شخص بالعالم» ليواكيم ترير لتمثيل النرويج، و«مقصورة رقم 6» ليوهو كوشمانين لتمثيل فنلندا.

ومن قسم الاختيار الرسمي خارج المسابقة للدورة الخامسة للمهرجان، اختير فيلم «إرخاء القبضات» لكيرا كوفالينكو لتمثيل ، و«أنا رَجُلك» لماريا شرايدر لتمثيل ألمانيا و«فرار» ليوناس بوهر راسموسن لتمثيل الدنمارك.

أخيرًا، اختير «واحة» لإيفان إيكيتش لتمثيل صربيا، وكان الفيلم قد شارك في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة في الدورة الرابعة لمهرجان الجونة، حيث حصل على تنويه خاص من لجنة التحكيم.

المصرى اليوم

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