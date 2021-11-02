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بعد 34 عامًا من الحفر.. العثور على أكبر كنز في العالم

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بعد 34 عامًا من الحفر.. العثور على أكبر كنز في العالم بعد 34 عامًا من الحفر.. العثور على أكبر كنز في العالم

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أوشك فريق بعثة أثرية يحمل اسم «Temple Twelve» يعمل داخل كهوف «Sibbosberg» الواقعة على بعد 20 ميلاً شرق العاصمة الفنلندية «هلسنكي» على فك لغز دام لآلاف السنين والعثور على ما يعتقد أنه «أكبر كنز في العالم»؛ والذي تقدر قيمته بنحو 15 مليار جنيه إسترليني.

لغز دام لآلاف السنين .. العثور على أكبر كنز في العالم بعد34 عام من الحفر؟

وحسبما أوردته صحيفة«ذا صن» البريطانية، اليوم، يؤكد فريق البعثة الأثرية الذي يعمل بالموقع الأثري ذاته منذ مايزيد عن 34 عام بأنهم أوشكوا على استخراج أكبر كنز أثري في العالم، داخل كهوف«Sibbosberg» على بعد 20 ميلاً شرق العاصمة الفنلندية «هلسنكي».

لغز دام لآلاف السنين .. العثور على أكبر كنز في العالم بعد34 عام من الحفر؟

ويؤكد فريق البعثة الأثرية أن الموقع «Lemminkäinen Hoard» يحوي كمية ضخمة من القطع الأثرية فضلًا عن كميات هائلة من الذهب والمجوهرات التي تقدر قيمتها إلى 15 مليار جنيه إسترليني.

ويعمل الفريق الأثري منذ العام 1989 في الموقع ذاته، بواقع ست ساعات عمل يومية على مدار الأسبوع دون انقطاع بغية العثور على ما يعتقد أنه «أكبر كنز في العالم».

لغز دام لآلاف السنين .. العثور على أكبر كنز في العالم بعد34 عام من الحفر؟

وبحسب فريق البعثة الأثرية يحتوي الموقع على أكثر من 50000 جوهرة ثمينة كالزمرد والياقوت الأزرق والماس، بالإضافة إلى 1000 قطعة أثرية يعود تاريخها إلى آلاف السنين، فضلًا عن كميات كبيرة من الذهب عيار 18 قيراطًا.

المصرى اليوم

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