لمستحقي برنامج تكافل وكرامة.. كل ما تريد معرفته عن كارت ميزة

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كشف الدكتور ياسر عبدالسلام مدير العمليات الميدانية لبرنامج تكافل وكرامة بوزارة التضامن، كيفية الاستفادة من بطاقات ميزة لمستحقي برنامج تكافل وكرامة.

قال «عبدالسلام» خلال تصريحات تلفزيونية لقناة «DMC»، الثلاثاء، إن وزارة التضامن الاجتماعي بدأت المرحلة الثانية من تسليم كارت ميزة في 9 محافظات وهم الجيزة والقليوبية والدقهلية والشرقية وبني سويف والفيوم والمنوفية، حيث يتم تسليمه للمستفيدين الحاليين من تكافل وكرامة من خلال الوحدات الاجتماعية.

أضاف: «كارت ميزة لا يتم التقديم للحصول عليه إذ أنه يعتبر بديل للكارت الذي يستخدمه المنتفعين بتكافل وكرامة»، لافتًا إلى أن استلام كارت ميزة لا يتطلب تبديله بالكارت الأصلي، واستلامه لا يتطلب سوى التوجه للوحدة الاجتماعية، بالإضافة إلى أنه يتم تفعيله مباشرة من قبل الإدارة الاجتماعية.

وأشار إلى مميزات كارت ميزة الذي يعد ضمن سياسة الدولة للشمول المالي للعميل: «كان العميل سابقًا يصرف مستحقاته من البريد، وكانت أيام الجمعة والسبت أيام عطلات، وكان ملتزم بوقت الصرف في مكاتب البريد، أما الآن يتيح كارت ميزة للعميل الصرف على مدار الـ 24 ساعة في جميع أيام الأسبوع».

وأوضح أن كارت ميزة يعتبر كارت بنكي يمكن الصرف به من خلال ماكينات الـ ATM، ويمكن التعامل معه في عمليات الشراء والبيع، ويمكن استخدامه في تسديد فواتير الكهرباء والمياه، كما يضمن للعميل عدم التعرض لأي مصاريف إضافية غير رسمية.

وأكد أن عدد المستفيدين بكارت ميزة في المرحلة الأولى وصل إلى 112 ألف مواطن، أما في المرحلة الثانية وصل عدد المستفيدين إلى مليون و200 ألف مستفيد، لافتًا إلى أن خدمة البريد ما زالت موجودة ولم يتم إلغائها.