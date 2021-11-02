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يفتتح مساء اليوم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والمهندس عاصم الجزار وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، المرحلة الأولى من ممشى أهل مصر والتي تمتد بطول 1.8 كم والمطلة على منطقة الفنادق والتي تقع بين كوبري امبابة وكوبري 15 مايو.

وتضم المرحلة الاولى من ممشى علوي بعرض 4.5 متر، وآخر سفلى بعرض 6.5 متر ومساحة اجمالية 7،066 متر مربع، تحتوي على 90 محلا ومطعم وكافيتيريا، مسرح مفتوح بمساحة 434 مترا مربعا، به 3 مدرجات بإجمالي طول 315 مترا مربعا ويتسع لـ 1،240 زائرا، كما يضم 300 كشك لأنشطة خدمية وتجارية أجنبية وعربية، و3 دورات مياه.

ووتتولى شركة سيتي ايدج المطور الوطني الاعمال التنفيذية لتطوير الممشى، وهيئة المجتمعات العمرانية وذلك بتكلفة بلغت 580 مليون جنيه، كما تم إسناد أعمال الإدارة والتشغيل لإحدى شركات القطاع الخاص.

وأكدت الشركة المنفذة أن الممشى مفتوح أمام المواطنين بدون أي رسوم دخول باعتباره متنفسا للمواطنين في القاهرة ضمن خطة التطوير.

جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماعاً، أمس الأول؛ لمتابعة الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات من بينها مشروع ممشى أهل مصر.

وأعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء عن الانتهاء من أعمال تنفيذ المرحلة الأولى، والتى تمتد من كوبرى 15 مايو حتى كوبرى إمبابة، بطول 1.8 كم، وتتضمن ممشى أفراد متدرج المناسيب على طول الكورنيش بطول 4.7 كم، بمتوسط عرض للممشى العلوى 4.5 م، ومتوسط عرض للممشى السفلى 6.5 م، إلى جانب إقامة عدد 19 مبنى، تشمل 5 مطاعم، و5 كافيتريات، و56 محلا تجاريا، و3 جراجات بسعة إجمالية 180 سيارة، فضلاً عن عدد 3 مدرجات بإجمالي أطوال 315 م، بسعة 1240 فردا، ومسرح بمساحة 275 م2 سعة 772 فردا، وكذا أعمال التنسيق والنوافير.

أما المرحلة الثانية فهي بإجمالى أطوال 3.2 كم، في المسافة من كوبرى قصر النيل إلى كوبرى أكتوبر بطول 0.8 كم، ومن كوبرى أكتوبر إلى كوبرى 15 مايو بطول1.1 كم، ومن كوبرى إمبابة إلى كوبرى الساحل بطول 1،3 كم، حيث تشتمل على ممشى أفراد متدرج المناسيب على طول الكورنيش بطول6.1 كم بمتوسط عرض للممشى العلوى 4.5م، ومتوسط عرض للممشى السفلى 6.5 م، إلى جانب اقامة عدد 20 مبنى بها مطعم عائم، و3 كافيتريات، و63 محلا تجاريا، و8 مبانى خدمات، فضلا عن 15 مدرجا بإجمالي مساحة 750م2، سعة 2999 فردا، ومسرح بإجمالى مساحة 425 م2، بسعة إجمالية 900 فرد، وكذا ما يتعلق بأعمال تنسيق الموقع، والتراسات، والنوافير المائية.

أما المرحلة الثالثة من مشروع ممشى أهل مصر، ونسب تنفيذ مكوناتها، التي تمتد بطول 3 كم تتكون من قطاعين، القطاع الشمالى من كوبرى «تحيا مصر» حتى كوبرى الساحل بطول 1.9 كم ويتكون من 8 مبان للخدمات، ومنطقة الكافيتريا المفتوحة، وإدارة الممشى، ومطعمين، وإدارة محطة الأتوبيس النهرى، والإسعاف النهرى، والمحلات التجارية، ومبنى الكافيتريا، وعدد 4 مراسى مراكب شراعية متوسطة، ومرسى تاكسى النيل، وممشى أفراد/ دراجات بطول 1900م، ومنطقة ألعاب أطفال، فيما يمتد القطاع الجنوبى من كوبرى قصر النيل إلى كوبرى الميريديان بطول 1.1 كم.

والمرحلة الرابعة من مراحل تنفيذ مشروع ممشى أهل مصر، والتى تم البدء في تنفيذها بجزيرة الزمالك، من خلال تطوير ممشى كورنيش النيل عن طريق إنشاء مسار مواز لكورنيش النيل بإجمالى أطوال 8.450 كم بمحيط جزيرة الزمالك.