«العناني» يلتقي نظيره السعودي على هامش بورصة لندن للسياحة

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التقى الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، بالوزير أحمد الخطيب وزير السياحة السعودي، وذلك خلال المشاركة في فعاليات بورصة لندن الدولية للسياحة World Travel Market 2021 «WTM» والتي بدأت فعالياتها أمس وتستمر حتى ٣ نوفمبر الجاري بالعاصمة البريطانية لندن.

وقد تضمن اللقاء مناقشة سبل التعاون بين البلدين من أجل تعزيز قطاع ⁧‫السياحة‬⁩ واستدامته في المستقبل، لينعكس ذلك على ازدهار الاقتصاد والمجتمع.

كما قاما بجولة داخل كل من الجناح المصري والجناح السعودي المشاركين بالبورصة.

جدير بالذكر أن وزير السياحة السعودي كان قد زار مصر على رأس وفد خلال شهر سبتمبر الماضي في زيارة قصيرة التقى خلالها بوزير السياحة والآثار حيث تم مناقشة سبل تعزيز التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية في مجال السياحة، كما قام بزيارة متحف الفن الإسلامي بباب الخلق والمتحف المصري بالتحرير.