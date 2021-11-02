استلام 41536 جهاز تابلت للصف الأول الثانوي وتوزيعها على الإدارات في القليوبية

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قال الدكتور ياسر محمود وكيل، وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، إنه تم استلام 41536 جهاز تابلت من مخازن الوزارة لتوزيعها على طلاب الصف الأول الثانوى بالمحافظة، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع مندوبى الإدارات التعليمية الـ 12 على مستوى المحافظة على التواجد بالمديرية اليوم لاستلام أجهزة التابلت الخاصة بكل إدارة للبدء الفورى في توزيعها على الطلاب.

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم أن هناك عددا كبيرا من طلاب الصف الأول الثانوى العام انتهوا من سداد قيمة تأمين أجهزة التابلت بمكاتب البريد استعدادا لاستلام الأجهزة، مناشدا باقى الطلاب بسرعة تسديد قيمة التأمين لاستلام أجهزة التابلت الخاصة بهم.

مشيرا إلى أن الطالب الذي سدد قسط التأمين يتسلم الجهاز من المدرسة بعد قيامه بإجراءات معينة من خلال المدرسة أبزرها توقيعه على إقرار استلام وتقديمه إيصال سداد قيمة التأمين وتقديم صورة بطاقة الرقم القومى لولى الأمر.