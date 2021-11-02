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«النواب» يوافق على اتفاقية مقر «منتدى غاز المتوسط» بـ «المصرية القابضة للبتروكيماويات»

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«النواب» يوافق على اتفاقية مقر «منتدى غاز المتوسط» بـ «المصرية القابضة للبتروكيماويات» «النواب» يوافق على اتفاقية مقر «منتدى غاز المتوسط» بـ «المصرية القابضة للبتروكيماويات»

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وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء ،على قرار رئيس الجمهورية رقم 471 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاقية المقر بين ومنتدى غاز شرق المتوسط، الموقعة في القاهرة بتاريخ 6/7/202.

ويعد منتدى غاز شرق المتوسط (المنتدي) منظمة دولية للدول المنتجة والمستهلكة للغاز ودول المعبر، ويهدف إلى تنسيق مناقشات منظمة وتطوير المبادرات المشتركة بغرض الإسراع ودعم تأسيس سوق فعال وتنافسي إقليمي لغاز شرق المتوسط.

ووفقا للاتفاقية، يكون مقر المنتدي بالشركة المصرية القابضة للبتروكيمياويات «إيكم» وتكون لدي المنتدي الشخصية الاعتبارية في حدود جمهورية مصر العربية ويمتلك الأهلية للتعاقد والتصرف في الممتلكات المنقولة وغير المنقولة وإقامة الدعاوي القانونية باسمة، فضلا عن أحقيته في اتخاذ الإجراءات الأخرى الضرورية وفقا لميثاقه والقواعد ذات الصلة في القوانين المصرية.

المصرى اليوم

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