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رئيس جامعة بنها يشهد برنامج دعم الطلاب المتفوقين علميًا (صور)

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رئيس جامعة بنها يشهد برنامج دعم الطلاب المتفوقين علميًا (صور) رئيس جامعة بنها يشهد برنامج دعم الطلاب المتفوقين علميًا (صور)

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شهد الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، الثلاثاء، فعاليات برنامج حاضنات الطلاب الفائقين علميا، والذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعى بالتعاون مع الجمعية الشرعية الرئيسية.

جاء ذلك الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور صلاح هاشم مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي، ومصطفى إسماعيل الأمين العام للجمعية الشرعية.

وأشاد رئيس جامعة بنها بنجاح مبادرة حاضنات الطلاب الفائقين عليما بالجامعات المصرية والتى تستهدف دعم الطلاب المتميزين وتشجع تناول الموضوعات البحثية العلمية التي تمثل قيمة مضافة للبحث العلمي وتقدم حلولا حقيقية لمشكلات المجتمع المصري، مشيرا إلى أن هناك تعاونا دائما بين الجامعة ووزارة التضامن الاجتماعي لتقديم كافة أشكال الدعم للطلاب من خلال وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة بنها.

من جانبه أكد الدكتور صلاح هاشم مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي، إن مبادرة حاضنات الفائقين علميا تستهدف تقديم 450 منحة لطلاب الجامعات الفائقين من وزارة التضامن بالتعاون مع الجمعية الشرعية، مشيرا الى أن الوزارة أنشأت وحدات للتضامن الاجتماعي داخل الجامعة المصرية بهدف التواصل بالمجتمع الطلابي وتوفير كافة خدمات وزارة التضامن الاجتماعي داخل الجامعات.

وأضاف مصطفى إسماعيل أمين عام الجمعية الشرعية أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مشروع حاضنات الطلاب الفائقين بالجامعات بهدف توفير جميع سبل الدعم للطلاب المتميزين والفائقين بالجامعات المصرية فى ضوء التعاون مع وزارة التعليم العالى وزارة التضامن الاجتماعي.

رئيس جامعة بنها يشهد برنامج دعم الطلاب الفائقين علميا
رئيس جامعة بنها يشهد برنامج دعم الطلاب الفائقين علميا
رئيس جامعة بنها يشهد برنامج دعم الطلاب الفائقين علميا

المصرى اليوم

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