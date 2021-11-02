وكيل تعليم مطروح يعرض رؤية مطروح التعليمية خلال مؤتمر حوكمة التعليم بالإسكندرية

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عرض عاطف سلامة وكيل، وزارة التربية والتعليم بمطروح، رؤية تعليم مطروح لتفعيل منظومة حوكمة التعليم والتدريب المزدوج بمدارس التعليم الفني بكافة نوعياته في الإدارات التعليمية المختلفة مبرزا أهمية ذلك في تخريج كوادر فنية مدربة من أبناء المحافظة تساهم في دفع عجلة التنمية الشاملة والي تدور رحاها حالياً بدعم وإشراف القيادة السياسية.

وذلك ضمن فعاليات اليوم الثاني لورشة العمل الخاصة بتنفيذ حوكمة التعليم والتدريب المزدوج الجديدة والتي يتم تنظيمها لمدة يومين بأحد الفنادق بحضور الدكتور محمد سعد وكيل أول الوزارة بالإسكندرية ويوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة والمهندس نبيل نجيب مدير التعليم الفني.

وصرح وكيل تعليم مطروح أن ورشة العمل في يومها الثاني والأخير تناولت الخطوط العريضة لحوكمة التعليم ومناقشة آليات المتابعة على تنفيذ منظومة التدريب المزدوج بالإضافة إلى مناقشة الخطوط العريضة الخاصة بالخطة التنفيذية لمشروع الدعم الفني للمبادرة الشاملة للتعليم الفني ( TCTI )- جي أي زد.

وأوضح سلامة أن ورشة العمل التي تأتي بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم ممثلة للإدارة العامة للتعليم الفني بالتعاون مع منظمات العمل المدني الممثلة في جمعية رجال أعمال الاسكندرية واتحاد الصناعات المصرية والأتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين والتعاون الالماني لدعم التعليم المذدوج تكمن أهميتها إيمانا بالدور المحوري الذي تؤديه المدارس الفنية لتلبية احتياجات سوق العمل لدعم الإقتصاد المصري.