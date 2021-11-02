«الزراعة»: التفتيش على 384 مركزا لبيع وتداول اللقاحات البيطرية في 14 محافظة خلال شهر

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كلف السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، مديريات الطب البيطري بالمحافظات، بشن حملات مكبرة على مراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية بمختلف المحافظات للكشف عن أية مخالفات تتعلق بتسجيل الأدوية البيطرية أو تداول أدوية محظورة أو تم إنتاجها بطريقة مخالفة للمواصفات القياسية المصرية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو إغلاقها أو تقنين أوضاعها وفقًا للاشتراطات التي تحددها الجهات المختصة.

وقال الدكتور عبدالحكيم محمود، رئيس هيئة الخدمات البيطرية، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إن مديريات الطب البيطري بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية شنت حمله مكبرة في 14 محافظة وهي (الشرقية، الغربية، بنى سويف، الجيزة، البحيرة، دمياط، جنوب سيناء، الإسماعيلية، قنا، الفيوم، الإسكندرية، مطروح، الدقهلية، المنوفية) حيث قامت الحملة بالمرور والتفتيش على 384 مركز لبيع وتداول الادوية واللقاحات في المحافظات خلال شهر أكتوبر.

وأضاف رئيس الخدمات البيطرية إنه تم رصد 168مركز مخالف ما بين العمل بدون ترخيص ووجود ادوية منتهية الصلاحية ووجود ادوية محظورة أو مجهولة المصدر وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات، موضحا إنه تم اصدار (25) قرار إداري لأغلاق العيادات والمراكز البيطرية المخالفة والتي تعمل بدون ترخيص بعدد (109) منشأة بيطرية بمحافظات: (الشرقية – بنى سويف – الغربية – قنا – الفيوم – الإسكندرية – الإسماعيلية – الجيزة – دمياط – البحيرة – مطروح – الدقهلية- المنوفية)، تم عمل 2 محضر جنح بمحافظتي قنا، الاسكندرية، وتم عمل (22) محضر (اداري) بمحافظات: الشرقية – الغربية- بنى سويف – الإسماعيلية- المنوفية.

وأوضح «عبدالحكيم محمود»، إنه تم تنفيذ قرارات الاغلاق لعدد (35) مركز بيطري مخالف بمحافظات: بنى سويف- الغربية – الفيوم – الدقهلية، مشيرا إلى إنه تم الهيئة اعتمدت عدة إجراءات تنفيذية رقابية على الأدوية واللقاحات والمستحضرات البيطرية للتأكد من اللقاحات المنتجة سواء من القطاع العام أو الخاص، وتتبع أماكن توزيعها وتخزينها ومراجعة سلسلة التبريد للقاحات لضمان وصولها إلى المربين بحالة جيدة.