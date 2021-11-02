جامعة حلوان تنظم مسابقة «أفضل قصة خيال علمي»

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تنظم إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي بالإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب مسابقة «أفضل قصة خيال علمي»، وذلك في إطار اهتمام الجامعة بالأنشطة الطلابية الثقافية والفكرية التي تنمي روح الإبداع والمنافسة لدى الطلاب.

وتعد قصة الخيال العلمي هي قصة أدبية خيالية يستخدم فيها مؤلفها أو يستعين بالعوامل الفيزيائية أو الكونية مثل الحياة على كواكب أخرى أو فلسفية من تأليف الطالب، وذلك في عدد صفحات لا يقل عن ١٠ صفحات ولا يزيد عن ٢٠ صفحة.

وعلي الطلاب الراغبين في المشاركة بالمسابقة التقدم إلى إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي بالإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة حلوان بمبني (و)الملحق بالمبني الاداري للاشتراك في المسابقة وتقديم القصة واحضار صورة البطاقة الشخصية وصورة الكارنية على أن يكون آخر موعد لتقديم القصة يوم ٢٠٢١/١١/٢٥ وسيتم منح المراكز الثلاث الأولى بالمسابقة جوائز مالية وشهادة تقدير، وذلك من قبل الإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة حلوان تحت إشراف الأستاذ راشد عصام مدير الإدارة، الأستاذ مدحت علام مدير إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي.