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تأجيل محاكمة 14متهمًا بالانضمام لجماعة إرهابية لـ6ديسمبر

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تأجيل محاكمة 14متهمًا بالانضمام لجماعة إرهابية لـ6ديسمبر تأجيل محاكمة 14متهمًا بالانضمام لجماعة إرهابية لـ6ديسمبر

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أجلت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار معتز خفاجة، اليوم الثلاثاء، ثالث جلسات محاكمة 14 متهماً في القضية رقم 1233 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا في اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية لجلسة 6 ديسمبر.

كانت النيابة أحالت المتهمين للمحاكمة بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف الدستور والقانون والتي تتخذ الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها الإجرامية، وتولي أحدهم مسؤولية المكتب الإداري لأعضـاء جماعة الإخوان المصريين بالكويت، وتلقي آخر تدريبات عسكرية لدى مجموعات العمل النوعي المسلحة التابعة لهذه الجماعة الإرهابية، كما اتهمت النيابة العامة اثنين منهم بالتسلل من الحدود الجنوبية للبلاد بطريق غير مشـروع.

المصرى اليوم

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