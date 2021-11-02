«انطفى نور الموسيقى في الشام».. نجوم الفن ينعون الفنان السوري صباح فخري

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حرص عدد كبير من نجوم الفن والإعلام، على نعي الفنان السوري القدير صباح فخري الذي رحل عن عالمنا عن عمر ناهز الـ88 عاماً، حيث نشروا صور الراحل مرفقة بكلمات حاولوا من خلالها إظهار خسارة الطرب الشرقي الأصيل التي لا تعوض.

نشر الفنان سعد رمصان صورة للراحل، عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات القصيرة «تويتر» وعلق عليها قائلاً :«تعازينا الحارة للشعب السوري والعربي بوفاة الفنان الكبير الأستاذ صباح فخري، إنا لله وإنا إليه راجعون».

بينما عبرت الفنانة كندة علوش، عن حزنها الشديد برحيل الفنان السوري صباح فخري، ونشرت صورة له عبر «تويتر»، وعلقت عليها قائلة :«وداعاً صباح فخري العملاق الحلبي العظيم صاحب الصوت والأداء الرائع والمقدرات الصوتية والغنائية الاستثنائية من لم يستمع له فاته الكثير، مدرسة فنية وبحر نهل منه آلاف المطربين من سوريا وكل البلاد العربية، أستاذ صباح رحل عن عالمنا ولكن فنه وإرثه العظيم سيبقى خالدا ما بقى الفن».

كما علق الملحن الكويتي فهد الناصر، على خبر وفاة الفنان السوري صباح فخري ببعض الكلمات المؤثرة، قائلاُ:«رحلَت... نغمة القدود الحلبية وانطفأ نور الموسيقى في الشام... وداعاً».

ونشر الإعلامي زاهي وهبي، صورة للراحل عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، وعلق عليها قائلاً: «وداعاً صباح فخري الفنان الحلبي الذهبي، والصوت الراسخ في الذاكرة والوجدان. أحرّ العزاء لأسرته ومحبّيه ولسوريا ومبدعيها».

وكتب أيضاً الإعلامي نيشان، عير موقع «تويتر»، قائلاً :«رَحَل صباح فخري، وارتَحَلَ إلى جوار ربّه. سَتَبقى فخرًا للغناء العربي الشّرقي الأصيل. صباحُ حلب الشّهباء حزين. البقاء لله».

والفنان الراحل من مواليد حلب 1933، حائز على وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الممتازة في العام 2007 تقديراً لـ«إنجازاته الكبيرة والمتميزة في خدمة الفن العربي السوري الأصيل».