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تشكيل برشلونة المتوقع أمام دينامو كييف في دوري أبطال أوروبا

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تشكيل برشلونة المتوقع أمام دينامو كييف في دوري أبطال أوروبا تشكيل برشلونة المتوقع أمام دينامو كييف في دوري أبطال أوروبا

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يحل فريق برشلونة مساء اليوم الثلاثاء ضيفاً على نظيره دينامو كييف الأوكراني على أرض ملعب الأخير ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويتواجه الفريقان برشلونة ودينامو كييف ضمن الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الخامسة في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في الموسم الجاري 2021/2022.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في المجموعة الخامسة برصيد 3 نقاط بينما يتصدر بايرن ميونخ بـ 9 نقاط وفي المركز الثني بنفيكا وله 4 نقاط فقط.

وتنطلق مباراة برشلونة ودينامو كييف الأوكراني في دوري أبطال أوروبا عند الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة الموافق الساعة 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة، وعند الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش العالمي.

ووفقاً لمران برشلونة الأخير ينتظر أن يخوض سيرجي بارجوان، المدير الفني المؤقت لفريق برشلونة المباراة بتشكيلة تضم:

في حراسة المرمى: تير شتيجن.

في خط الدفاع: أوسكار مينجويزا وإريك جارسيا وكليمونت لنجليه وجوردي ألبا.

في خط الوسط: جافي وسيرجيو بوسكيتس ونيكولاس جونزاليس.

في خط الهجوم: سيرجنيو ديست وممفيس ديباي وأنسو فاتي.

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