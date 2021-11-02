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مؤسس "أمازون" يتبرّع بمليارَيْ دولار لمكافحة التغيّر المناخي

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مؤسس "أمازون" يتبرّع بمليارَيْ دولار لمكافحة التغيّر المناخي مؤسس "أمازون" يتبرّع بمليارَيْ دولار لمكافحة التغيّر المناخي
"بيزوس" أشار إلى أن شركته ستصل إلى صفر انبعاثات بحلول 2040

مؤسس

أعلن رجل الأعمال الأمريكي جيف بيزوس، اليوم الثلاثاء، عن تبرّعه بمليارَيْ دولار إضافية لجهود مكافحة التغير المناخي والحفاظ على الطبيعة، وتحويل أنظمة الغذاء، ليصل مجموع تبرعاته للحفاظ على الطبيعة لـ3 مليارات دولار، ضمن تعهّد مؤسسته الخيرية الأساسي بـ10 مليارات دولارات للهدف ذاته.

وأوضح "بيزوس" أن الـ3 مليارات ستزيد من الجهود للحفاظ على الطبيعة بمقدار 3 أضعاف، وأن تلك الأموال ستخصص للتركيز بشكل متزامن على الحفاظ على الطبيعة وتحويل أنظمة الطعام".

وشدد مؤسس شركة أمازون للتجارة الإلكترونية على أن البشرية "يجب أن تحافظ على ما لديها وأن تستعيد ما جرى تدميره وتزرع ما تحتاجه، وفقاً لـ"الشرق".

ولفت إلى أنه لا يمكن الاعتماد على الحكومات والمنظمات الخيرية فقط،، وإنما هناك دور القطاع الخاص في هذه العملية.

وبيّن أن "أمازون" تنوي الوصول لصفر انبعاثات بحلول 2040، وأنها ستحول أسطول سياراتها للكهرباء بالكامل.

وذكر أن رؤية الأرض من الفضاء تغير النظرة للعالم، وأن رحلته الأخيرة في يوليو الماضي، إلى الفضاء، بدا فيها الغلاف الجوي رفيعاً للغاية والعالم متناهٍ وهشّ بالنظر إليه من أعلى.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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