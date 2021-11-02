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«جبالي» يعلن تأجيل مناقشة مواد «المالية الموحد» لحين حضور وزير المالية للجلسة

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«جبالي» يعلن تأجيل مناقشة مواد «المالية الموحد» لحين حضور وزير المالية للجلسة «جبالي» يعلن تأجيل مناقشة مواد «المالية الموحد» لحين حضور وزير المالية للجلسة

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أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب تأجيل مناقشة مواد قانون المالية الموحد لحين حضور وزير المالية الدكتور محمد معيط، مشيرا إلى انه سيكتفى بالمناقشة من حيث المبدا، بعد أن أعلن عدد من النواب الاعتراض على مناقشة القانون في غياب الدكتور محمد معيط وقال «جبالى»: «الوزير خارج البلاد وسيتم تأجيل مناقشة المواد لحين حضوره». .

وأضاف: «سنناقش القانون في حضور الوزراء وهذا القانون مهم ويهم الدولة والشعب» .

وعلق المستشار علاء فؤاد وزير شؤون المجالس المالية قائلا: « موجودة داخل القاعة ونائب وزير المالية يحضر داخل الجلسة العامة».

وأبدى عدد من الأعضاء منهم النائب محمد عبدالعليم داوود اعتراضهم على غياب رئيس الوزراء ووزير المالية عن المناقشة، وقال «داوود»: «الحكومة لا تحترم المجلس وتغيب عن الجلسة»

ورفض النائب محمد الكومي ما ذكره «داوود» وقال: «ارفض هذا الكلام والعلاقة بين الحكومة والبرلمان تكاملية والوزراء يحترمون الحكومة، وارفض أي إساءة للمجلس أو نوابه داخل القاعة والنائب الذي لا يعجبه البرلمان يقدم استقالته» وطالب الكومي بحذف كلمة «عدم احترام الحكومة للبرلمان من المضبطة وعرض رئيس البرلمان الحذف على الجلسة فوافقت على ذلك».

وقال «جبالي» موجها كلامه للجلسة العامة: «تشهدون جميعا على احترام الحكومة للمجلس والأرقام تثبت ذلك والواقع كذلك يؤكد ذلك وتحذف الكلمة من المضبطة ومناقشة مواد مشروع قانون المالية الموحد في حضور الوزراء المعنية.

المصرى اليوم

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