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تكريم العاملين المتميزين بالتأمين الصحي ببني سويف

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تكريم العاملين المتميزين بالتأمين الصحي ببني سويف تكريم العاملين المتميزين بالتأمين الصحي ببني سويف

ناقش المجلس التنفيذي لفرع الهيئة العامة للتأمين الصحي ببني سويف، عدداَ من الموضوعات خلال جلسة المجلس التي عقدت برئاسة رئيس فرع الهيئة الدكتور محمد يحيى إسماعيل، وبحضور مديرى الإدارات، ورؤساء الأقسام بالفرع ومديرى العيادات ورؤساء الشؤون المالية والإدارية بالعيادات.

حيث تمت مناقشة العديد من الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال والتي تناولت استعراض أبرز النقاط الواردة بتقارير مرور الإدارات المختصة والخطوات المنفذة حيالها منها موضوع النداء الآلى بعيادة تأمين اهناسيا، وإنشاء جمعية لرعاية العاملين بالفرع، والبدء لتجهيز وإنشاء العيادة «3»ببنى سويف ،وتجديد عقود النفايات بالعيادات، وتوجيهات الهيئة العامة بشأن الخطوات اللازمة للحد من التكدس، وإنشاء قسم الاستعلامات،، ميكنة خطابات التحويل ،وغيرها من الموضوعات.

وعلى هامش الاجتماع تم تكريم مديري الادارات وؤؤساء الأقسام ومديري العيادات والخدمات الطبيه ورؤساء الشؤون المالية والإدارية بالعيادات، بمناسبة اجتيازهم البرنامج التدريبي «تنمية مهارات قيادات الصف الاول» والذي عقد بمقر الفرع برعاية الدكتورة فاتن عمارة مدير عام الادارة العامة للتدريب والعلاقات الثقافية، بالإضافة إلى تكريم، بعض مديري العيادات المتميزة بسمسطا وناصر والفشن، بجانب تكريم فنيي الصيانة غير الطبية نظرا للجهد المبذول لإعادة تدوير الكهنة، وتكريم القائمين على معمل عيادة السلام وأفضل كيميائية.

المصرى اليوم

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