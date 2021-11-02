منظمات حقوقية تدشن «الشبكة المصرية للحقوق المدنية» من أجل مجتمع مدني مصري

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دشنت عددا من المنظمات الحقوقية الشبكة المصرية للحقوق المدنية، بهدف خلق مجتمع مدني مصري موحد حيادي يعمل وفق مرجعية التشريعات الوطنية والاتفاقات والمواثيق الدولية دون استقطاب من أي جانب.

ودعت المنظمات المؤسسة للشبكة، وهي الجمعيه الوطنيه للدفاع عن الحقوق والحريات، ومؤسسة الحق لحرية الرأي والتعبير، ومنظمة دعم الحرية والتنمية المجتمعية، منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية إلى الانضمام إلي الشبكة المصرية.

وأكدت المنظمات الثلاث في بيان مشترك، أن مصر شهدت خلال السنوات العشر الماضية حالة من الهجوم الشديد على المجتمع المدني المصري، وفي مقدمته المنظمات الحقوقية وصاحب هذا الهجوم حالة الانقسام الواضحة التي طالت المنظمات الحقوقية المصرية أدت إلى ترسيخ صور ذهنية سلبية لمنظمات المجتمع المدني وخاصة الحقوقية منها، لتواجه الحركة الحقوقية المصرية حالة من العداء الشديد بنيت على خلفية قضية التمويل الأجنبي، والتي ساهمت في تشويه صورة الحركة الحقوقية المصرية.



وأوضحت أن ذلك كله أدى إلى المزيد من الانقسام داخل الحركة الحقوقية المصري والتي شهدت عمليات استقطاب واسعة كادت تؤدي الي القضاء نهائيا على المنظمات الحقوقية المصرية، مشيرة إلى أنه على الرغم من ذلك كله فأننا كافحنا من أجل الحفاظ على مساحات العمل المتاحة لمنظمات المجتمع المدني، معتصمين بمرجعيتنا الثابتة والتي استندت إلى الدستور المصري والمواثيق والاتفاقيات الدولية والتي حالت دون اتساع فجوه الانقسام الداخلية بغض النظر عن أي صراعات استقطاب داخلية لاي من الأطراف.



ولفتت إلى أنه وعلى الرغم من ذلك نجحت الحركة الحقوقية المصرية في تجاوز العديد من الصعاب والعقبات التي كان من شأنها القضاء على الحركة الحقوقية إلا أننا تمكنا من تجاوزها ولعبت المنظمات الحقوقية دوار بارزا فيما يتعلق بقانون الجمعيات الاهلية وتعديله بما يتوافق مع العديد من مطالب المنظمات الحقوقية المصرية.



ونوهت إلى أنه بات واضحا أن هناك انفراجه حقيقية فيما يتعلق بملف الحركة الحقوقية وكانت ارهاصاته الأولى هي قانون الجمعيات الأهلية والتي تبعتها خطوات تالية تمثلت في قضية التمويل الأجنبي والتي شهدت خروج العديد من المنظمات الحقوقية من دائرة الاتهام وأصبح إغلاق ملف تلك القضية مسألة وقتيه لا أكثر.

أشارت المنظمات إلى أنه مع حلول الربع الأخير من العام الحالي أعلنت الدولة المصرية عن تدشين الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تبعها الإعلان عن أن عام 2022 هو عام المجتمع المدني في مصر ليمثل هذا الإعلان بداية خطوة حقيقية وجاده نحو انتهاء تشويه وشيطنه منظمات المجتمع المدني المصرية.



وشددت على أن المنظمات الحقوقية المصرية قد خرجت من خضم تلك المرحلة الماضية منهكة وقد افتقدت للكثير من كوادرها وقياداتها وبات البعض منها مشتتا في ظل حالة استقطاب عانينا منها لفتره ليست بقصيرة افقدت الكثير منا بوصلته وبات متأرجحا بين طرفين كل منهم ابتعد الي اقصى زاويته، فإن المنظمات تسعى إلى طرح رغبتنا في خلق شبكة من المنظمات المصرية المستقلة تتشارك معا في رؤية محايدة لا تنحاز الا لمبادئ حقوق الانسان والقانون والدستور الوطني وتحترم كافة الرؤى الآراء الأخرى.

وأوضحت المنظمات أن الشبكة المصرية للحقوق المدنية من أجل مجتمع مدني مصري موحد، هي شبكة مستقلة محايدة مرجعيتها الأساسية هي الدستور المصري والاتفاقيات والمواثيق الدولية والتشريعات الوطنية وأيضا في إطار ما تم اطلاقة من استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان وآليات عملها للحفاظ على حقوق الإنسان وفي ظل رغبة مؤسسي الشبكة المصرية للتعاطي مع المستجدات الحقوقية، إيمانا منا بأن المجتمع المدني المصري بما له من تاريخ حافل سواء علي مستوي الحقوق الاجتماعية والثقافية أو الحقوق المدنية والسياسية بكافة أدواتها وآلياتها لا يجب أن ينساق إلى حالة الاستقطاب الشديد الذي طال الحركة الحقوقية أو ذلك الذي اجتاح المجتمع المصري.

وأوضحت أنه بات واضحا أن هناك حالة من الاستغلال المتعمد لمنظمات المجتمع المدني من قبل بعض التيارات السياسية علي الأرض بعد المرحلة الحرجة التي مرت بها مصر في الفترات السابقة وكان يجب علي المجتمع المدني المصري أن يظل علي استقلاليته وعدم الانجراف إلى التصنيفات والاستقطاب الحاد سياسيا.

وأعلنت المنظمات طرح تيارا ثالثا للمجتمع المدني، وهو التيار الذي سيقوم بدوره في إطار مرجعي دون استقطاب أو أيدولوجية سياسية كمرجعية حقوقية وتنموية تهدف إلى ملء الفراغ الشديد الذي خلفته حالة الاستقطاب بالعمل الجاد الواضح بحيادتيه التامة وبشفافية وبمرجعية من التشريعات الوطنية والاتفاقيات والمواثيق والاعلانات الدولية. وذلك تحت مظلة الشبكة المصرية للحقوق المدنية.

من جانبه أكد وليد فاروق، الجمعيه الوطنيه للدفاع عنه الحقوق والحريات، أن رؤية الشبكة تسعى إلى بناء مجتمع قوي على أساس ديمقراطي يحترم الدستور والقانون، المواثيق والاتفاقيات الدولية ويحافظ على الحقوق والحريات المدنية والاجتماعية لكافة الأفراد دون تميز مع الحفاظ على السيادة الكاملة للدولة المصرية.

وأكد فاروق أن الشبكة تهدف إلى خلق شبكة مصرية لمنظمات المجتمع المدني سواء كانت حقوقية او تنموية أو خدمية لزيادة فاعليتها والتصدي للمشكلات والأعباء ورفع الوعي لدى المواطنين وتمكينهم لبناء مجتمعاتهم على أساس من القانون والاحترام بين أفراده دون انتقاص من حقوقهم او واجباتهم تجاه الوطن.