محافظ الفيوم يتابع آليات رفع كفاءة وتشغيل مشروع تعبئة وتوزيع الغاز بكوم أوشيم

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تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مع وفد الشركة المصرية لنقل وتوزيع الغاز «بوتاجاسكو»، برئاسة المهندس أحمد عبدالمطلب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، آليات رفع كفاءة وتشغيل مشروع تعبئة وتوزيع الغاز بكوم أوشيم، لرفع مستوى الآداء به وتوفير الخدمات للمواطنين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام محافظة الفيوم المساعد، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والمحاسب يحيى جاد إبراهيم مدير العمليات بشركة بوتاجاسكو، والمحاسب طارق فاروق مدير عام الشؤون المالية بالشركة، والمحاسب محمد صديق الشاهد مدير فرع الشركة بمنطقة الفيوم، ومدير إدارة الإنتاج بديوان عام محافظة الفيوم.

تناول الاجتماع آليات العمل المشترك بين المحافظة وشركة بوتاجاسكو، لرفع كفاءة وتشغيل مشروع تعبئة وتوزيع الغاز بكوم أوشيم، من خلال وضع الرؤى والمقترحات القائمة على الدراسة العلمية الدقيقة، فضلاً عن وضع منهجية لتضافر الجهود للارتقاء بهذا المشروع الحيوي، بما يعود بالنفع على المواطنين بشكل عام والعاملين بالمشروع على وجه الخصوص.

كمال تناول الاجتماع وضع تقييم مناسب للمشروع، وموقف الأيدي العاملة به، ومستوى التشغيل، والمستهدف من رفع كفاءته، وفي هذا الصدد أشار محافظ الفيوم إلى أهمية وضع المقترحات والبدائل ـ حيز التنفيذ ـ للإستغلال الأمثل لأصل مهم من أصول الدولة ممثلاً في مشروع الغاز، فضلاً عن العمل على توفير الخدمات للمواطنين خلال مرحلة رفع كفاءة المشروع، إضافة لوضع آلية واضحة لتشغيل العمالة به.

وأكد محافظ الفيوم، على إزالة كافة المعوقات أمام رفع كفاءة المشروع، ووضع الرؤية المناسبة لتشغيله بكامل طاقته في إطار قانوني، مؤكداً على تحريك العمالة بالشكل المناسب بما يخدم العمل مع مراجعة الموقف التشغيلي لها، مشيراً إلى ضرورة وضع العديد من البدائل لاستغلال كل إمكانات الموقع، لتوفير عائد اقتصادي مناسب يغطي متطلبات العاملين بالمشروع بجانب لتوفير عائد إقتصادي للمحافظة.

وخلال الاجتماع، وجه محافظ الفيوم، مدير إدارة الإنتاج بديوان عام المحافظة، بضرورة إعادة هيكلة العاملين بمشروع الغاز وتوظيف إمكاناتهم التوظيف الأمثل، والعمل على مراجعة كافة الإمكانات غير المستغلة والأصول غير الأساسية في آليات الانتاج بمحطة تعبئة الغاز بكوم أوشيم للاستفادة منها، مشدداً على التقييم الدوري لمشروع الغاز بعد رفع كفاءته ومراجعة كافة مدخلاته، لتحقيق المستهدف من تطويره، وإحكام المشهد بشكل عام من انضباط للعمالة وتداول للغاز.

ومن جهته أكد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لنقل وتوزيع الغاز «بوتاجاسكو»، على استعداد الشركة للتنسيق مع المحافظة لرفع كفاءة مشروع تعبئة وتوزيع الغاز بكوم أوشيم، والعمل على تشغيله وإدارته في إطارحرصهم الكامل على التعاون وتضافر كافة الجهود مع المحافظة، لتحقيق أقصي إستفادة ممكنة تعود بالفائدة على الجميع، وبما يعود بالنفع العام وتوفير عائد إقتصادي مناسب من خلال آليات ورؤى جديدة لتشغيل أصل مهم من أوصل الدولة.