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«عين شمس» تنظم ندوة تعريفية لبرنامج المنح الدراسية المقدمة من جامعة شيكاجو

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«عين شمس» تنظم ندوة تعريفية لبرنامج المنح الدراسية المقدمة من جامعة شيكاجو «عين شمس» تنظم ندوة تعريفية لبرنامج المنح الدراسية المقدمة من جامعة شيكاجو

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نظمت كلية التجارة جامعة عين شمس برئاسة د خالد قدري ندوة تعريفية لبرنامج المنح الدراسية المقدمة من جامعة شيكاغو ومؤسسة ساويرس للعام الجامعى 2021-2022.

و اعرب قدري عن سعادته بأستمرار التعاون المثمر والبناء مع مؤسسة ساويرس وجامعة شيكاغو الأمريكية للعام الرابع على التوالي، مشيرا ان ذلك نتاج، جهد مشترك من قطاع الدراسات العليا والبحوث، حيث يتم تقديم الرعاية الكاملة لطلابنا، وذلك تحت رعاية ودعم الجامعة برئاسة د محمود المتيني الذي يتابع عن كثب نجاح هذه التجربة.

وأضاف ان هذه المنحة هي فرصة كبيرة لطلابنا، لاكتساب الخبرات، التعلم وكيفية التصرف والتعامل وهو الهدف من السفر في هذه المنحة.

واشارت د هيام وهبة وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ان التعاون مع جامعة شيكاغو، يأتي على خلفية بروتوكول التعاون الذي ابرم بين كل من جامعة شيكاغو وجامعة عين شمس في مجالات البحوث والتعليم وبرنامج «ساويرس» لتقديم منح دراسية لطلاب الكلية للدراسة بجامعة شيكاغو لمدة عام كامل في مجال التمويل والاقتصاد حيث يدرس الباحث ١٢ مقرر دراسى بموجبها، كما اوضحت ان تلك المنح من الممكن أن تمتد إلى طلاب الدراسات العليا بالكلية.

مشيرة انه قد نتج عن تفعيل الاتفاقية حصول 10 طلاب من كلية التجارة على منحة دراسية ممولة بالكامل للدراسة في جامعة شيكاجو.

واستعرضت د دينا راشد نائب رئيس جامعة شيكاغو تصنيف الجامعة حيث تعتبر جامعة شيكاغو مصنفة ضمن أفضل 10 جامعات على مستوى العالم، ويلتحق بها حالياً أكثر من 16 ألف طالب وطالبة في كليات وبرامج متعددة في مختلف مجالات الفنون والعلوم وإدارة الأعمال، وغيرها من التخصصات المختلفة.

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