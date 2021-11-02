صدور كتاب الحق في الحماية من التحريض على الكراهية للدكتورة منى البهتيمي

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صدر عن دار نشر جامعة كامبريدج البريطانية كتاب «الحق في الحماية من التحريض على الكراهية» للدكتورة منى البهتيمي المستشارة بوزارة الخارجية ونائب رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان سابقاً.

ويأتي الكتاب على خلفية الأهمية المتصاعدة لتحديد طبيعة ونطاق التزامات الدول وفقًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان إتصالاً بحظر التحريض على الكراهية لاسيما في ضوء الموجة الجديدة من الكراهية المصاحبة لظاهرة العولمة.

إن تناول التحديات ذات الصلة في إطار دبلوماسية حقوق الإنسان المتعددة الأطراف طرح عدة أسئلة حول أفضل السبل لمواجهتها وتحديداً إذا ما كانت القاعدة القانونية الدولية ضد التحريض على الكراهية، في صورتها الحالية، مناسبة لمواجهة التحديات المعاصرة، أم تحتاج إلى مزيد من التطوير؟.

ويقدم الكتاب تحليلاً متكاملاً للحق في الحماية من التحريض على الكراهية بإعتباره حقاً من حقوق الإنسان وفقاً للقانون الدولي، ويقدم تحليلاً للفقه الدولي ذي الصلة الصادر عن الآليات الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان، كما يتناول المحاولات الأخيرة لوضع معايير دولية جديدة بشأن خطاب الكراهية في إطار الأمم المتحدة. ويطرح الكتاب خمس خصائص لهذا الحق كان لها تأثير قوي على وضعيته في القانون الدولي لحقوق الإنسان.