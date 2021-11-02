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الفرقة المصرية الألمانية ناهيلي تطرح الفيديو المصور لأغنية «symbiotic»

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الفرقة المصرية الألمانية ناهيلي تطرح الفيديو المصور لأغنية «symbiotic» الفرقة المصرية الألمانية ناهيلي تطرح الفيديو المصور لأغنية «symbiotic»

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طرحت الفرقة المصرية الألمانية ناهيلي أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب بعنوان «symbiotic»، عبر موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، وهي أحد أغاني ألبوم الفرقة الجديد «كيمستري آند ري إيفاليويشن».

وقالت مؤلفة الأغاني ومغنية الفرقة الرئيسية لينا فرح: «ما زلنا نقدم أغانٍ تحمل طابع الروك، برغم من اننا توجهنا نحو البوب منذ فترة، لذا فكرت بالجمع بين هذين النمطين، وكان الحل في إطلاق ألبوم مزدوج يعبر عن جانبي التراث الموسيقي لفرقتنا. ويطغى طابع البوب على ألبوم كيمستري الذي يعبر عن الأحاسيس والمشاعر، فيما يتمحور ألبوم ري إيفاليويشن حول الأفكار ويتميز بإيقاعات الروك القوية».

وأضافت قائلةً: «كانت لدي شكوكي في البداية ثم أدركت أن جانبي الألبوم هما وجهان لنفس العملة، فكل نمط من الأغاني يكمل النمط الآخر ويحمل جزءاً منه. ويبرز ذلك في أغنية الألبوم الرئيسية سيمبايوتيك التي تدور حول المشاعر السلبية التي تعتمل داخلنا أحياناً، لكنها في الوقت نفسه تشجع على التفكير وسؤال النفس عن مكنوناتها».

وتُعد أغنية مورنينج التي تتوسط الألبوم جسراً يربط نمطيه بسلاسة وحيوية، لتقدم لنا فرقة ناهيلي ألبوماً يجمع ببراعة بين إيقاعات الشرق الأوسط والتأثيرات الأوروبية ويحمل رسالة زاخرة بالمشاعر والسعادة والأفكار.

الجدير بالذكر ان فرقة الروك ناهيلي تتكون من المغنية وعازفة البيانو لينا وقارع الطبول ومنسق الإيقاعات الإلكترونية تيل.

أطلقت الفرقة التي حملت في السابق اسم كاسيوبيا ألبوماً في عام 2015 وآخر من نمط EP بتسجيل مباشر في عام 2018.

كما أصدرت الفرقة تحت اسمها الجديد ناهيلي العديد من الأغاني المفردة بما فيها إمباير في عام 2019.

وتتنوع إنتاجات الفرقة بين إيقاعات البوب المصرية والأوروبية والسول وموسيقى البوب التقدمية.

ولدت لينا في ألمانيا من والدين مصريين، وتقضي معظم فترات الصيف في القاهرة حيث درست الطب قبل دخولها عالم الموسيقى.

وتستعد فرقة ناهيلي لإقامة عددٍ من العروض الحيّة والفعاليات الموسيقية في نوفمبر بعد إطلاق الألبوم الجديد كيمستري آند ري إيفاليويشن.

المصرى اليوم

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