نقابة الفنانين السورية تنعى صباح فخري: من أساطين وأعمدة الطرب العربي الأصيل

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نعت نقابة الفنانين السورية الفنان صباح فخري الذي رحل عن عالمنا اليوم اثلاثاء عن عمر يناهز 88 عام عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

كتبت النقابة في منشور لها: «ببالغ الحزن والأسى نقابة الفنانين في الجمهورية العربية السورية تنعي الفنان الكبير والقدير صباح فخري الذي توفي صباح اليوم الثلاثاء 2 تشرين الثاني 2021 عن عمر يناهز الـ 88 عاماً».

أضافت: «والفنان القدير صباح فخري من مواليد حلب الشهباء 1933 ويعتبر من أساطين وأعمدة الطرب العربي الأصيل، واسمه الحقيقي صباح الدين أبوقوس وقد أخذ اسمه الفني من الفنان فخري البارودي الذي رعاه ودعمه فنياً».

تابعت: «طاف الكثير من الدول العربية والأجنبية بطربه الأصيل وقدوده الحلبية الشجية، راسماً صورة جميلة للطرب العربي الأصيل. حاصل على وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الممتازة وشغل عدة مناصب نقابية وفنية وقد تم تكريمه في العديد من الدول على مسيرته الفنية الحافلة بالعطاء، رحل وقد ترك وراءه إرثاً فنياً عظيماً أغنى به الطرب العربي الأصيل».

واختتمت: «رحم الله الفنان الكبير صباح فخري وتغمده بالرحمة والغفران.. وألهم أهله وذويه وجمهوره ومحبيه الصبر والسلوان».