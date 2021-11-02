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حازم حسني يفوز برئاسة اتحاد الرماية للمرة الثالثة على التوالي

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حازم حسني يفوز برئاسة اتحاد الرماية للمرة الثالثة على التوالي حازم حسني يفوز برئاسة اتحاد الرماية للمرة الثالثة على التوالي

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فاز اللواء حازم حسني، بمقعد رئيس الاتحاد المصري للرماية، للدورة الثالثة على التوالي، في الانتخابات التي أجريت اليوم الثلاثاء، بحضور جميع أعضاء الجمعية العمومية.

وحافظ «حسني»، على مقعد رئيس الاتحاد بعدما نال 15 صوتا من الأندية الأعضاء في الاتحاد المصري للرماية، مقابل 4 أصوات لمنافسه محمد عزمي محيلبة.

وفاز بمقاعد العضوية كل من: السيد مخيمر، عبدالرازق محمد، أحمد تامر، عماد عليش، خالد البهتيمي، خالد إبراهيم العقاد، إسلام على.

وشهدت الجمعية العمومية حضور 19 ممثلا عن الأندية صاحبة الحق في التصويت، ليكتمل النصاب القانوني لإجراء الانتخابات، من أجل اختيار مجلس جديد يدير الاتحاد حتى 2024، وشهدت الرماية مؤخرا، حصول على 30 ميدالية متنوعة في بطولة العالم للأطباق المروحية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية، منها 8 ميداليات في منافسات الفردي.

المصرى اليوم

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