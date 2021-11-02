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الخطيب يجتمع مع لاعبى الأهلى قبل دخولهم معسكر القمة

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الخطيب يجتمع مع لاعبى الأهلى قبل دخولهم معسكر القمة الخطيب يجتمع مع لاعبى الأهلى قبل دخولهم معسكر القمة

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يعقد محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى، جلسة مع اللاعبين والجهاز الفنى غدا الأربعاء قبل دخولهم المعسكر المغلق إستعدادا لمواجهة فى قمة الجولة الثالثة لبطولة الدورى الممتاز والمقررة الجمعة المقبلة وذلك للاطمئنان على إستعداداتهم للمباراة وتحفيزهم على الاجتهاد وبذل قصارى جهدهم لتخطى الزمالك لتكون دافع لاستكمال المشوار بقوة لتعويض خسارة الدورى والسوبر المحلى فى الموسم الماضى.

ويخوض الأهلي مباراة ودية أمام فريق المرج، في الرابعة عصر اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة، وفقا لما أعلنه سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي.
وكان الأهلي قد حقق الفوز على فريق البنك الأهلي، في المباراة التي أقيمت مساء أمس الأحد ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة الدوري الممتاز.
سجل هدف المباراة محمد شريف في الدقيقة 62 من متابعة لتسديدة عمرو السولية، التي ارتدت من الحارس محمود الزنفلي، كما تصدى القائم لتسديدة حمدي فتحي قبل نهاية المباراة، ليرفع الأهلي رصيده إلى 6 نقاط بالعلامة الكاملة من مباراتين.

المصرى اليوم

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