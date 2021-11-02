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بيرسى تاو ينضم لمعسكر منتخب جنوب أفريقيا بعد القمة

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بيرسى تاو ينضم لمعسكر منتخب جنوب أفريقيا بعد القمة بيرسى تاو ينضم لمعسكر منتخب جنوب أفريقيا بعد القمة

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يستعد نجم الأهلى الجديد الجنوب إفريقي بيرسى تاو للسفر إلى بلاده عقب مباراة القمة التي ستقام الجمعة المقبل في الجولة الثالثة للدورى، للانضمام إلى معسكر منتخب جنوب إفريقيا الذي يستعد لمواجهة زيمبابوي وغانا في ختام المرحلة الثانية من تصفيات أفريقيا للمونديال، ويضع عينه على الاحتفاظ بصدارة المجموعة لضمان بطاقة التأهل للمرحلة الحاسمة.
وكان تاو قد غاب عن منتخب جنوب أفريقيا في التوقف الدولي السابق في شهر أكتوبر، الذي شهد فوز «البافانا بافانا» على إثيوبيا مرتين في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات.

يذكر أن تاو صاحب الـ27 عاما شارك في 32 مباراة مع منتخب جنوب أفريقيا منذ انضمامه إليه لأول مرة في عام 2015، وسجل 13 هدفا دوليا.

ومن المقرر أن يلعب منتخب جنوب أفريقيا على أرضه ضد زيمبابوي في الجولة الخامسة يوم الخميس الموافق 11 نوفمبر، ثم يخرج لملاقاة غانا في الجولة السادسة بعدها بثلاثة أيام.

ويحتل منتخب جنوب أفريقيا صدارة المجموعة السابعة في تصفيات أفريقيا لمونديال 2022 برصيد 10 نقاط، بفارق نقطة وحيدة عن نظيره الغاني في الوصافة.

المصرى اليوم

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