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رسمياً بوكيتينو يعلن قائمة باريس أمام لايبزيج .. غياب ميسي

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رسمياً بوكيتينو يعلن قائمة باريس أمام لايبزيج .. غياب ميسي رسمياً بوكيتينو يعلن قائمة باريس أمام لايبزيج .. غياب ميسي

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كشف الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي اليوم الثلاثاء عن قائمة فريقه لمواجهة نظيره لايبزيج الألماني.

ويواجه باريس سان جيرمان فريق لايبزيج غداً الأربعاء ضمن الجولة الرابعة من مباريات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويتصدر باريس سان جيرمان مجموعته الأوروبية برصيد 7 نقاط، متفوقًا على مانشستر سيتي الوصيف بفارق نقطة، ثم كلوب بروج برصيد 4 نقاط، وأخيراً لايبزيج في القاع بلا رصيد.

وشهدت قائمة باريس سان جيرمان غياب الأسطورة الأرجنتني ليونيل ميسي بسبب الإصابة، لينضم إلى الثلاثي المصاب: سيرجيو راموس وماركو فيراتي ولياندرو باريديس.

ووفقًا لبيان النادي الفرنسي، فإن ميسي يعاني من إصابة مزودجة في الأوتار العضلية والركبة اليسرى.

في المقابل شهدت القائمة عودة الموهوب الشاب كيليان مبابي لقائمة الفريق بعد غيابه عن لقاء ليل الأخير.

وجاءت قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة لايبزيج في دوري أبطال أوروبا على النحو التالي:

كيلور نافاس، حكيمي، كيمبيمبي، ماركينيوس، مبابي، إيكاردي، نيمار، دي ماريا، دانيلو، داجبا، فينالدوم، كورزاوا، هيريرا، ديالو، دراكسلر، كيرير، نونو مينديز، إدريسا جايي، إيبيمبي، دوناروما، لوتيلييه.

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