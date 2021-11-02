أخبار عاجلة

معاذ الحناوي: مقتنع بقرار رحيلي عن الأهلي.. وغزل المحلة يستحق مركزا متقدما -
«زي النهارده».. كاسباروف أصغر بطل عالم في الشطرنج 9 نوفمبر 1985 -
«زي النهارده».. وفاة الرئيس الفرنسي شارل ديجول 9 نوفمبر 1970 -
كورونا حول العالم: الحالات تتجاوز 250 مليونًا.. واستمرار ارتفاع معدلات الإصابات والوفيات -
الجيزة : إزالة 3 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية في العياط (صور) -
الجيزة: حملات لرفع الإشغالات في الهرم والطالبية ومنشأة القناطر (صور) -
الجيزة تحذر من كلبشة السيارات المخالفة -
الجيزة: إزالة مخالفات الفراغ السياحي في العمرانية وتعديات شارع النيل بالبدرشين (صور) -
حسين الشحات: الزمالك يشرف أي لاعب.. وهذه رسالتي لكهربا -
جيبلبرتو: أتمنى خدمة الأهلي.. ومواجهة مصر وأنجولا صعبة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

يحيي الكومي يعلن خليفة طلعت يوسف في الإسماعيلي

Print
يحيي الكومي يعلن خليفة طلعت يوسف في الإسماعيلي يحيي الكومي يعلن خليفة طلعت يوسف في الإسماعيلي

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكد المهندس يحيى الكومي رئيس مجلس إدارة الإسماعيلي أن طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم لن يحصل على الشرط الجزائي المنصوص عليه في عقده مع الفريق.

ورفض طلعت يوسف تقديم استقالته بشكل رسمي من منصبه، لكي يتمكن من الحصول على الشرط الجزائي بشكل رسمي.

وقال يحيى الكومي، في تصريحات إذاعية: «طلعت يوسف لن يحصل على الشرط الجزائي، لأنه تغيب عن مران الفريق في الفترة الماضية بسبب ظروف مرضه، وإذا رغب في الحصول على الشرط الجزائي، عليه التحرك قضائيًا».

وأوضح: «استقرينا على تعيين محمد صلاح أبوجريشة مديرًا فنيًا للفريق بشكل مؤقت، وسيتولى أحمد سمير فرج، نجم الفريق السابق، منصب مدير الكرة».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
معاذ الحناوي: مقتنع بقرار رحيلي عن الأهلي.. وغزل المحلة يستحق مركزا متقدما

معاذ الحناوي: مقتنع بقرار رحيلي عن الأهلي.. وغزل المحلة يستحق مركزا متقدما

«زي النهارده».. كاسباروف أصغر بطل عالم في الشطرنج 9 نوفمبر 1985

«زي النهارده».. كاسباروف أصغر بطل عالم في الشطرنج 9 نوفمبر 1985

«زي النهارده».. وفاة الرئيس الفرنسي شارل ديجول 9 نوفمبر 1970

«زي النهارده».. وفاة الرئيس الفرنسي شارل ديجول 9 نوفمبر 1970

كورونا حول العالم: الحالات تتجاوز 250 مليونًا.. واستمرار ارتفاع معدلات الإصابات والوفيات

كورونا حول العالم: الحالات تتجاوز 250 مليونًا.. واستمرار ارتفاع معدلات الإصابات والوفيات