يحيي الكومي يعلن خليفة طلعت يوسف في الإسماعيلي

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أكد المهندس يحيى الكومي رئيس مجلس إدارة الإسماعيلي أن طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم لن يحصل على الشرط الجزائي المنصوص عليه في عقده مع الفريق.

ورفض طلعت يوسف تقديم استقالته بشكل رسمي من منصبه، لكي يتمكن من الحصول على الشرط الجزائي بشكل رسمي.

وقال يحيى الكومي، في تصريحات إذاعية: «طلعت يوسف لن يحصل على الشرط الجزائي، لأنه تغيب عن مران الفريق في الفترة الماضية بسبب ظروف مرضه، وإذا رغب في الحصول على الشرط الجزائي، عليه التحرك قضائيًا».

وأوضح: «استقرينا على تعيين محمد صلاح أبوجريشة مديرًا فنيًا للفريق بشكل مؤقت، وسيتولى أحمد سمير فرج، نجم الفريق السابق، منصب مدير الكرة».