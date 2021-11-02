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أعلن الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب السعودية، عن قائمة «الأخضر» لمواجهتي أستراليا وفيتنام، في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

ووفقًا للحساب الرسمي للمنتخب السعودي عبر موقع التدوينات «تويتر» اختار رينارد 28 لاعبًا في القائمة التي ستواجه أستراليا يوم 11 نوفمبر الجاري، وفيتنام يوم 16 في الشهر ذاته.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: زيد البواردي وفواز القرني ومحمد اليامي ونواف العقيدي.

الدفاع: متعب الحربي وعبدالله مادو وعبدالإله العمري وعلي البليهي وسعود عبدالحميد وزياد الصحفي وسلطان الغنام ومحمد البريك وياسر الشهراني وناصر الدوسري.

الوسط: سالم الدوسري وعلي الحسن وعبدالإله المالكي ومحمد كنو وسامي النجعي وسلمان الفرج ومحمد الكويكبي وعبدالرحمن غريب وأيمن يحيى وعلي الأسمري.

الهجوم: عبدالرحمن العبود وفهد المولد وفراس البريكان وصالح الشهري.

ويحتل المنتخب السعودي المركز الأول في المجموعة الثانية بتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم، برصيد 12 نقطة من أصل 4 مباريات، في المجموعة التي تضم أيضا منتخبات أستراليا واليابان وعمان وفيتنام والصين.

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