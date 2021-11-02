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تحريز 300 طن دقيق بلدي مدعم وسكر تموين داخل مخزن بـ«أبيس الإسكندرية» (صور)

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تحريز 300 طن دقيق بلدي مدعم وسكر تموين داخل مخزن بـ«أبيس الإسكندرية» (صور) تحريز 300 طن دقيق بلدي مدعم وسكر تموين داخل مخزن بـ«أبيس الإسكندرية» (صور)

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شنت الإدارة العامة للتجارة الداخلية بمديرية والتجارة الداخلية في الاسكندرية، برئاسة سليمان الطيب، بالاشتراك مع مباحث التموين،حملة تموينية مفاجئة أسفرت عن ضبط وتحريز 100 طن دقيق بلدى مدعم داخل أحد المخازن.

وقال «الطيب»، أن الحملة تأتى في إطار تشديد الرقابة على السلع الاستراتيجية والمخازن الغير مرخصة لمواجهة احتكار بعض التجار للسلع الأساسية وحجبها بغرض رفع سعرها وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأسفرت الحملة عن ضبط أحد المخازن غير مرخصة بمنطقة أبيس الثانية وبداخله كميات كبيرة من سلعتي السكر والدقيق الحر استخراج 72%، بدون أي مستندات تدل على مشروعية حيازتها وتم ضبط وتحريز ٢٠٠٠ شيكارة سكر ابيض زنة الشيكارة ٥٠ كجم باجمالى وزن ١٠٠ طن، و٤٠٠٠ شيكارة دقيق ابيض استخراج 72% زنة الشيكارة ٥٠ كجم باجمالى وزن ٢٠٠ طن.

وجرى التحفظ على المضبوطات وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تحريز 300 طن دقيق بلدى مدعم وسكر تموين داخل مخزن بـ"أبيس الإسكندرية" (صور)
تحريز 300 طن دقيق بلدى مدعم وسكر تموين داخل مخزن بـ"أبيس الإسكندرية" (صور)
تحريز 300 طن دقيق بلدى مدعم وسكر تموين داخل مخزن بـ"أبيس الإسكندرية" (صور)

المصرى اليوم

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